Jak přejít z bety iOS 14.5 na veřejnou verzi

Již brzy bychom se měli dočkat vydání iOS 14.5. Tato verze operačního systému je již delší dobu k dispozici pro vývojáře a beta testery, nicméně zanedlouho má být dostupná naprosto všem s kompatibilními iPhony. V případě, že jste si v minulých měsících či týdnech nainstalovali vývojářský profil, anebo profil pro beta testery, a chcete mít k dispozici novou verzi iOS či iPadOS 14.5 pro veřejnost, tak je nutné, abyste stažený a nainstalovaný profil ze zařízení odstranili.

Jak přejít z bety iOS 14.5 na ostrou verzi

Pro odstranění nainstalovaného profilu pro vývojáře či beta testery postupujte následovně:

Prvně v rámci iOS či iPadOS přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte na možnost Obecné.

Nyní sjeďte níže a rozklikněte kolonku Profil.

a rozklikněte kolonku Zde poté klepněte na profil s názvem iOS 14 & iPadOS 14 Beta Software…

Po rozkliknutí klepněte na tlačítko Odstranit profil.

Nyní je nutné, abyste se autorizovali pomocí vašeho kódového zámku.

pomocí vašeho Nakonec klepněte ještě jednou na Odstranit a je hotovo.

V případě, že už tedy máte beta testování dost a chtěli byste se přesunout na klasickou veřejnou verzi, tak je nutné provést výše uvedený postup. Pokud byste se z beta testování neodhlásili, tak by vám klasicky i nadále chodily další vývojářské a beta verze iOS či iPadOS 14. Berte na vědomí, že tento postup funguje pouze v případě, že jste Golden Master verzi pro vývojáře nenainstalovali. Pokud jste provedli instalaci GM verze, tak pro vás bude k dispozici až další veřejná verze systému, tedy s největší pravděpodobností iOS či iPadOS 14.6. Jestliže se nyní vrhnete do stahování iOS 14.5, tak mějte na paměti, že se o to stejné pokouší několik milionů dalších uživatelů. Rychlost stahování tak může být žalostná.