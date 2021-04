iOS 14.5 má vyjít už dnes

Jste-li natěšení na novou verzi operačního systému iOS, dnešní večer pro vás zřejmě bude šťastným. Podle zahraničních médií The New York Times a Financial Times, které se pyšní skutečně skvělými zdroji sahajícími až do Applu má totiž kalifornský gigant v plánu vydat iOS 14.5 spolu s dalšími novými verzemi OS už dnes večer. Zřejmě se tak nenaplní očekávání úterního či čtvrtečního vydání, což však rozhodně nikoho neurazí.

Nový iOS 14.5 toho na iPhony přinese poměrně dost nového. Za zmínku stojí například možnost odemknout iPhone přes Apple Watch v situacích, kdy bude mít uživatel na tváři roušku, podpora 5G u iPhonů 12 (Pro) v režimu Dual SIM, novinky podobné Waze v Apple Maps, noví emoji, podpora ovladačů od PlayStationu 5 a Xboxu Series S/X či kalibrační nástroj pro baterie iPhonů 11 (Pro).