V kolik hodin vyjde iOS 14.5 a další nové OS Applu se nás v posledních hodinách a dnech čím dál častěji a to i přestože zatím ani oficiálně nevíme, v jaký den se tak stane. Apple se totiž nechal minulý týden na své Keynote slyšet jen tak, že nové verze svých operačních systémů uvolní příští týden. A jelikož ten začíná právě dnes, je nasnadě vám na otázku ohledně možného času vydání odpovědět. Nového systému se totiž můžeme klidně už dnes dočkat, byť v redakci očekáváme vydání spíše zítra či ve čtvrtek – tedy v pro Apple typické „updatové“ dny.

Odpověď na otázku, v kolik hodin vyjde iOS 14.5 a další nové OS Applu je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 14.5 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.

Nový iOS 14.5 toho na iPhony přinese opravdu dost zajímavého. Těšit se můžeme například na možnost přenastavit si hudební aplikaci využívanou Siri či na schopnost Apple Watch odemknout v případě nasazení roušky iPhone. V aktualizaci se počítá i s několika novými emoji, novým kalibračním nástrojem pro baterie iPhonů 11 a a s mnoha dalšími věcmi. Více informací o updatu se dozvíte zde.