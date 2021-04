iOS 14.6 přinese novinku, která zpříjemní a zároveň zefektivní beta testování

Apple při vývoji svých operačních systémů nemyslí jen na běžné uživatele využívající jejich veřejné verze. Svědčí o tom ostatně jedna z prvních novinek objevených ve včera vydané první betě iOS 14.6, která zpříjemní a zároveň zefektivní beta testování. Uživatelům totiž umožní vybrat si, jak chtějí v beta testování postupovat.

Nová možnost nastavení instalací updatů je ve své podstatě naprosto primitivní záležitostí. Uživatelům zkrátka umožní v případě, kdy je k dispozici finální beta a následující první beta nové verze iOS zvolit, zda chtějí přejít právě na finální verzi (tedy de facto veřejnou), nebo z předposlední bety přeskočil rovnou na betu první nového OS. To jinými slovy znamená, že například vývojáři, kteří mají na iPhonech nainstalované vývojářské profily jen a pouze proto, aby na nich testovali své aplikace na neveřejných verzích systémů budou schopni snáze skákat mezi jednotlivými systémy. Uživatelé, kteří zase promeškají okno, kdy je k dispozici jen jedna beta a to ta finální, si pak zase oddychnou, že dostanou konečně možnost volby a nebudou muset kvůli své chybě odstranit vývojářský profil kvůli instalaci veřejné verze systému a poté jej následně zase nasadit kvůli potřebě znovu se zapojit do dalších beta testů.