Vyšly první bety iOS 14.6 a watchOS 7.5

Mysleli jste si, že jsou iOS 14.5, watchOS 7.4 a další nové verze OS Applu zároveň těmi posledními daného ročníku systémů nebo minimálně posledními majoritní verzemi? Chyba lávky! Po středečním vydání bety macOS 11.4 totiž Apple dnes v noci nečekaně vypustil i první bety iOS 14.6 a watchOS 7.5. A jelikož tímto způsobem (tedy ve formátu 7.X) čísluje vždy majoritní updaty s většími novinkami, zdá se, že se přeci jen ve “čtrnáctce” ještě pár zajímavých věcí dočkáme.

Nové bety Apple tentokrát vypustil o poznání později než je jeho zvykem – konkrétně kolem 22:30 našeho času. Bety, ale i klasické verze systémů přitom zpravidla vydává už v 19:00 našeho času. Co se pak týče jejich instalace, dostupné jsou zatím jen pro registrované vývojáře, kteří mají ve svých zařízeních nainstalované vývojářské profily. Pokud by vás pak zajímalo, kdy přesně bychom se mohli ostrých verzí těchto systémů dočkat, velmi hrubým odhadem by to mohlo být někdy na začátku června a tedy v rámci WWDC. Apple totiž bude systém zcela určitě testovat minimálně na pět bet s týdenními či delšími rozestupy. Pokud by však přistoupil na testování ve stylu iOS 14.5, které je dlouhé extrémně, nemusel by mu ani červen nakonec stačit.