Recenze JoyRoom S-IW001S: Skvělá alternativní nabíječka pro Apple Watch

Většina jablíčkářů k nabíjení svých Apple Watch používá standardní napájecí kolébku dodávanou s produktem. Pravdou totiž je, že moc alternativ, které by skutečně dokázaly nabídnout kvalitu a spolehlivost, ani moc není. Samozřejmě nyní není řeč o bezdrátových stojáncích – těch je naopak poměrně dost. V dnešní recenzi si proto posvítíme na napájecí kolébku Joyroom S-IW001S, která dokáže skvěle posloužit jako náhrada za originální příslušenství.

Oficiální specifikace

Podle oficiálního popisu se jedná o magnetickou indukční nabíječku určenou pro Apple Watch, která se s hodinkami samozřejmě spojí pomocí magnetu a nabíjení tedy probíhá bezdrátově. Potěšit dokáže i poměrně slušná délka kabelu, která činí 120 cm. Výstupní výkon je poté 2,5 W. Zajímavá je také ochrana proti přehřívání a okraje z nerezové oceli, k čemuž se posléze dostaneme. O dlouhou životnost se stará TPE kabel s odolným designem a do adaptéru se připojuje prostřednictvím standardního USB-A.

Balení

Fotogalerie Recenze JoyRoom S-IW001S 8 Recenze JoyRoom S-IW001S 9 Recenze JoyRoom S-IW001S 7 Recenze JoyRoom S-IW001S 6 Vstoupit do galerie

Než se ještě pustíme do samotného testování, pojďme se v rychlosti podívat na balení produktu. Musím upřímně uznat, že balení je poměrně nezajímavé, ale svůj účel přesto plní. Z jedné strany můžeme vidět snímek nabíječky a její označení, zatímco na druhé straně, skrze průhledný plast, vidíme přímo naši nabíjecí kolébku. Zároveň se po stranách nachází veškeré informace, které ve stručnosti opisují schopnosti nabíječky a její funkce. Po rozbalení na nás čeká už jen samotný JoyRoom S-IW001S perfektně zasazený do plastové formičky. Celkem mě také překvapilo svázání kabelu. K tomu se běžně používá obyčejný drátek potažený plastem, avšak JoyRoom vsadil na kvalitnější a praktičtější kousek flexibilní gumy.

Design a zpracování

Co se týče zpracování, tak se nabíječka od originálního dílu moc neliší. Jedinou výraznou změnou je zmiňovaný okraj z nerezové oceli, což by mělo opět zajistit lepší odolnost a delší životnost. Když ale chytnu produkt do rukou, mohu okamžitě říct jediné – kabel od originálu působí o poznání jinak. Z vlastního úhlu pohledu musím říct, že je znatelně „gumovější“ a lépe se ohýbá, což mi dodává pocit větší odolnosti.

Originální kabel (vlevo) a JoyRoom S-IW001S (vpravo) Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti je produkt vybaven zmiňovanou ochranou proti přehřívání. Tím se ostatně výrobce chlubí i na samotném balení, kde se nachází krátká vysvětlivka. Podle ní celý systém funguje vcelku jednoduše. Jakmile teplota překročí hranici 33°C, aktivuje se takzvaný control mode. Ten následně bedlivě pozoruje, zdali teplota nepřeroste přes hranici 43°C. V takovém okamžiku se nabíječka začne automaticky ochlazovat, aby zabránila jakémukoliv poškození a zajistila dlouhou životnost kabelu i baterie Apple Watch. Osobně musím uznat, že při nabíjení jsem se s žádným problémem v podobě přehřívání nesetkal. Hodinky byly vždy úplně stejně teplé, jako při použití originálního kabelu.

Fotogalerie Recenze JoyRoom S-IW001S 5 Recenze JoyRoom S-IW001S 4 Recenze JoyRoom S-IW001S 1 Recenze JoyRoom S-IW001S 2 Vstoupit do galerie

Vlastní zkušenost

Tato magnetická napájecí kolébka pro Apple Watch by se dala shrnout poměrně jednoduše. Jedná se totiž o parádní a perfektně funkční alternativu k originální nabíječce, která mě rozhodně ani jednou nezklamala. Produkt jsem nyní používal po dobu tří týdnů a během samotného testování jsem nenarazil na žádný problém. Nijak se od sebe ani neliší časy nabíjení. Konkrétně v případě kolébky JoyRoom i originálu od Applu se mé Apple Watch Series 5 dokáží do 100 % nabít za necelé dvě hodiny.

Závěr

Skvělá a levná alternativa.

Jestliže mám shrnout mé pocity z JoyRoom S-IW001S, musím uznat, že se jedná o poměrně povedeného parťáka k Apple Watch. Tento produkt mohu doporučit prakticky všem. Jde totiž o skvělou alternativu, která může v případě nouze posloužit jako náhrada, nebo případně si ji můžete vzít například do kanceláře a neobtěžovat se tak s přenášením originálního kousku, případně se v práci nestrachovat, zdali vám vydrží baterka vašich jablečných hodinek. V poměru cena/výkon je produkt doslova perfektní a za ty 4 stovky dle mého názoru zkrátka stojí.

Nabíječku JoyRoom S-IW001S zakoupíte zde