Recenze domácího kina JBL Bar 9.1: 820W a Dolby Atmos ve vašem obýváku

V dnešním testu se podíváme na vrcholný model domácího kina, který má v nabídce společnost JBL. Jedná se o JBL Bar 9.1 True Wireless a jak již název napovídá, jde o vícekanálový systém disponující plně bezdrátovými reproduktory s podporou Dolby Atmos a vskutku brutálním deklarovaným výkonem. Jak si vede sestava za necelých 30 tisíc v praxi a stojí za to?

Specifikace

JBL Bar 9.1 disponuje celkem třemi zvukovými komponenty které v součtu nabízí „4 kanálový 5.1″ zvuk. Sestava pokrývá frekvenční rozsah 34 Hz – 20 kHz a disponuje celkovým výkonem 820W RMS, který je rozdělený na 400W centrálního středového reproduktoru, 2x60W pro bezdrátové monitory a 300W bezdrátového subwooferu. Centrální reproduktor obsahuje celkem 9 měničů, přičemž 6 z nich jsou woofery nastavené směrem k posluchačům a vzhůru, které doplňují tři 20 mm tweetery pro reprodukci vyšších frekvencí. Každý z bezdrátových monitorů pak obsahuje další woofer a tweeter. Uvnitř subwooferu pak najdeme 10“ reproduktor.

Z hlediska konektivity sestava podporuje Bluetooth 4.2 a připojení přes WiFi (jak 2,4 GHz, tak 5 GHz). Samozřejmostí je pak podpora pro protokol AirPlay 2 či Google Chromecast. Sestava dále disponuje certifikací Dolby Atmos a DTS:X 3D. Na zadní straně centrálního reproduktoru najdeme konektor HDMI (s podporou eARC) 2.3 out, HDMI in, LAN, optický konektor a USB-A (pro servisní účely a nabíjení).

Obsah balení a provedení

Vzhledem k typu sestavy najdeme v balení hned několik jejích kusů. Největším a zdaleka nejtěžším je subwoofer o hmotnosti 11 kilogramů a na subwoofer obvyklé velikosti. Dále zde najdeme centrální středový panel a dva připojitelné monitory, které je možné buď provozovat bezdrátově (obsahují integrovanou baterii), nebo je možné je magneticky na obou stranách napojit na centrální panel, který se tak znatelně prodlouží a veškeré zvukové zdroje se přesunou do jednoho dlouhého soundbaru. V balení dále najdeme příslušenství pro montáž, plastové krytky na odhalené části reproduktorů v jejich rozpojené poloze a dálkový ovladač.

Co se týče provedení, celá sestava je z tmavě šedého plastu. Slícování a kvalitě dílů není co vytknout, kvůli velkému množství různých perforací a struktuře plastů se na sestavě rychle objevuje prach. Pokud tedy bydlíte ve více prašném prostředí, připravte se na častější úklid. Všechny části systému obsahují pogumované nohy, které zajišťují stabilizaci a jistou míru utlumení jednotlivých reproduktorů.

Jak již padlo výše, připojitelné monitory je možné používat jak v režimu napojení na centrální středový panel, tak jako prostorové monitory umístěné v zadních rozích (vzhledem ke středu projekce). Na baterii vydrží zhruba 10 hodin, nabíjí se pak připojením k centrálnímu panelu zhruba 3 hodiny. Na jejich spodní straně najdeme závit pro uchycení na stativu/nástěnném držáku (v balení), díky kterým je možné jejich uchycení zafixovat na trvalo. V tomto případě se pak reproduktory nabíjí skrze micro USB kabel, který se připojuje ke každému monitoru z boční strany.

Ovládání

Na horní straně centrálního panelu najdeme několik ovládacích tlačítek, díky kterým je možné používat základní funkce sestavy jako je přepínání přehrávané hudby, úpravu hlasitosti či změnu zdroje zvuku. Většinu ovládání však zastane přibalený ovladač, který nabízí solidní možnosti nastavení včetně úrovně basů, míry prostorovosti zvuku apod.

Pro striktní Applisty může být jistou nevýhodou to, že aby bylo možné systém propojit do domácí WiFi sítě pro potřeby AirPlay, je třeba si stáhnout aplikaci Google Home a vše nastavit přes ní. Proces jako takový je to snadný, ovšem nutnost využití nástroje od Googlu může někoho odradit.

Zdroj: JBL

Zvuk

První, co vás zaujme je výkon sestavy, který je skutečně vysoký a v běžných domácích podmínkách (které se pochopitelně liší domácnost od domácnosti) málokdy využijete vyšší hlasitosti než ty, jež se nachází zhruba v první polovině spektra hlasitosti. Výkon a síla basového přednesu, který podstatně ovlivňuje celkové vnímání reprodukovaného zvuku, je možné měnit celkem v 5 úrovních intenzity, a to od velmi jemného zvýraznění basů až po úroveň „nenávidím své sousedy“. Při sledování filmů je zvukový přednes sestavy poměrně efektní. Dedikovaný subwoofer je znát, a i díky němu mnoho scén získá hloubku, které například s běžnými soundbary nikdy nedosáhnete.

Pustíte-li si přes například přes Apple TV nějaký obsah podporující Dolby Atmos, prostorovost zvuku je příjemným zpestřením, byť doprovodné externí reproduktory nedosahují takového výkonu, jako reproduktor centrální. Nastavení systému však umožňuje upravit míru „prostorovosti“ zvuku a po drobném zkoušení a laborování byl výsledný zvuk poměrně povedený. Zde však bude záležet čistě na zdroji zvuku. Prostorovost u nenativních filmů/seriálů/přenosů je ok, o žádný velký zázrak nejde.

Sestava však neplní svou roli jen při sledování televize, ale dokáže se poprat také s přehráváním hudby. Zde se opět výrazně projeví silný dedikovaný subwoofer, celkově však nejde říci, že by šlo o bezchybný HiFi systém pro náročné. Při přehrávání hudby nefunguje režim prostorovosti zvuku, centrální panel však dokáže více než solidně naplnit místnost hudbou. Sestava tak nabízí zajímavý, líbivý a hutný zvukový projev, přemíru detailů a neutralitu přednesu je však třeba hledat jinde. V tomto ohledu je však třeba brát v potaz původní zaměření systému.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Hodnocení JBL Bar 9.1 True Wireless je poměrně komplikované vzhledem k tomu, za jakou cenu se prodává. Za bezmála 27 tisíc korun jde o poměrně nákladné řešení, které sice obstará funkci domácího kina s prostorovým zvukem a univerzálního domácího reproduktoru, nabídne vysoký výkon se silným subwooferem a moderní možnosti konektivity. Univerzálnost tohoto řešení však do jisté míry znamená, že ani v jedné činnosti není sestava perfektní. Pokud hledáte právě podobný univerzální multifunkční systém a nechcete řešit návrh, kompatibilitu a skládání vlastní sestavy, je JBL Bar 9.1 pro vás.

JBL Bar 9.1 True Wireless si můžete zakoupit za 26 990,- / 999 €