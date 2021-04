Unikla reálná fotka prototypu iPhonu 13 mini, potvrzuje nový design foťáku

Přestože svět od představení iPhonů 13 (Pro) dělí ještě téměř půl roku, Apple už s vývojem telefonů dle všeho finišuje. Vyplývá to alespoň z čerstvého úniku reálné fotky prototypu iPhonu 13 mini, kterou jako první zveřejnil zahraniční portál GizChina. Co nového tedy díky snímku o nejmenším iPhonu pro letošek víme?

Snímek, který si můžete prohlédnout výše, v první řadě potvrdil nový design fotoaparátu, ke kterému musel Apple přistoupit kvůli poměrně výraznému zvětšení obou objektivů. Ty by se totiž kvůli tomu pod sebe, jak tomu bylo u iPhonů 11 či 12, už nevešly. Únik rovněž potvrdil to, že se ani letos u nižší řady iPhonů s LiDAREM nepočítá. Ten tedy bude ještě minimálně rok výhradou řady Pro. Co se pak týče dalších detailů zjistitelných z prototypu, za povšimnutí určitě stojí povrchová úprava zad telefonu. Ta jsou totiž na rozdíl od iPhonu 12 (mini) zřejmě matná, nebo minimálně ne tak lesklá. Jelikož se ale jedná o prototyp, je možné, že na něm Apple zkrátka jen testoval některé další možné varianty zad, ale ve finále se opět spolehne na lesk.

Fotogalerie iPhone 13 schema 5 iPhone 13 schema 1 iPhone 13 schema 2 iPhone 13 schema 3 +3 Fotek iPhone 13 schema 4 iPhone 13 schema 6 Vstoupit do galerie

Zatímco toho únik fotky o telefonu už více neprozrazuje, z předešlých týdnů víme například to, že se máme u novinky dočkat mimo jiné o poznání menšího výřezu v displeji. Toho Apple docílí přesunutí horního telefonního reproduktoru z výřezu do jeho rámečku. V souvislosti s iPhony 13 se spekuluje rovněž nad nasazením 120Hz displejů či Touch ID v displeje, avšak zřejmě jen u řady Pro.