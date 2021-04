Stáhněte si na vaše jablečné zařízení tapetu Hello z nového iMacu

Je to jen několik málo dnů nazpátek, co jsme se v rámci letošní jarní Apple Keynote dočkali představení zbrusu nových iMaců. Kromě nich pak Apple na zmíněné konferenci představil také lokalizační přívěšky AirTags, novou generaci Apple TV a vylepšený iPad Pro, u kterého jeho větší varianta nabídne mini-LED displej. Při prezentování nového iMacu jste si mohli všimnout, že se na jeho obrazovce často objevovala tapeta s ručně napsaným slovíčkem Hello. Jedná se o jakousi „vzpomínku“ na původní Macintosh a iMac, kterou se Apple rozhodl oživit.

Pravdou je, že se těmito tapetami kalifornský gigant rozhodně trefil do černého. Líbí se totiž prakticky všem věrným fanouškům jablečných počítačů. Před nějakou dobou jsme na našem magazínu uveřejnili článek, ve kterém jste se mohli dozvědět více o tom, jakým způsobem si můžete na Macu nastavit skrytý spořič s tematikou Hello. Abyste měli se spořičem sladěnou také tapetu vašeho Macu, anebo třeba iPhonu či iPadu, tak jsme si pro vás jednu takovou přichystali. Pokud byste si ji chtěli nastavit, tak stačí, abyste klepnuli na odkaz níže a tapetu si podle vašeho zařízení klepnutím na příslušné tlačítko stáhli. Na iPhonu a iPadu pak přejděte do Fotek, klepněte na ikonu sdílení, sjeďte níže a vyberte možnost Použít jako tapetu. Na Macu po stažení na tapetu klepněte pravým a vyberte možnost Nastavit obrázek na ploše.

Tapety Hello z nového iMacu stáhnete zde

Zdroj: SmartMockups

Jestliže už tedy máte nastavený spořič i tapetu Hello, tak už vám nechybí nic jiného, než samotný nový iMac. Na konec si jen dovolíme připomenout, že si uživatelé budou schopni nový 24″ iMac předobjednat již příští týden, konkrétně v pátek 30. dubna. První šťastlivci se pak svých nových iMaců dočkají již zhruba v polovině května. Pravdou každopádně je, že 24″ iMac má ve skutečnosti displej veliký „pouze“ 23.5″. Ten má rozlišení 4.5K a podporuje barevný gamut P3, společně s True Tone. Nové iMacy jsou pak osazeny čipem Apple Silicon s označením M1 a kromě těchto novinek jsme se u nich dočkali sedmi barevných variant, vylepšené přední FaceTime kamery a například také nové Magic Keyboard s Touch ID. Základní 24″ iMac vás vyjde na 37 990 Kč.