S novým ovladačem pro Apple TV si nezahrajete. Chybí mu akcelerometr a gyroskop

Zatímco nová generace Apple TV představená na úterním Apple Eventu svůj design nikterak nezměnila, ovladač k ní ano a to dost výrazně. Siri Remote nové generace totiž vsází na klasičtější ovládání i odolnější materiály, kdy namísto dotykové skleněné plošky dostal do vínku “jen” dotykové kolečko a svou horní skleněnou část vyměnil za hliník. Zde však změny nekončí. Na povrch totiž nyní vyplulo, že mu chybí jedny z nejdůležitějších věcí předešlé generace, což prakticky znemožňuje jeho využití pro hraní her.

Naprostá většina her na Apple TV – ať už přímo pro ní či v Apple Arcade – je částečně založena na snímání pohybu ovladače, respektive jeho náklonů a tak podobně. Díky tomu tak lze předešlý Siri Remote proměnit například na jednoduchý volant od auta, kterým točíte přesně tak, jak byste to dělali ve skutečném voze, či jeho jinými náklony zajišťujete v dalších hrách jejich hlavním postavám pohyb. A právě tyto náklony “sleduje” akcelerometr a gyroskop, který však u nové generace ovladače chybí. K hraní jej tudíž prakticky nevyužijete a spolehnout se proto budete muset buď na svůj iPhone, který lze jakožto ovladač k Apple TV též využívat, nebo na gamepady připojitelné k Apple TV. Jedná se konkrétně o gamepady pro Xbox, Playstation či o ty s certifikací MFi.

Absence akcelerometru a gyroskopu u nové generace ovladače pro Apple TV nelze označit jinak než za překvapivou. Ještě překvapivější je však možná absence čipu U1, který by jí umožnil přes aplikaci Najít jednoduše dohledat v prostoru. Právě na jednoduché lokalizování produktů se totiž Apple v poslední době dost zaměřil a je proto překvapivé, že podobnou vychytávku nenasadil i teď.