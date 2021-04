Unboxing a první dojmy z iPhone 12 Purple

Na úterní Keynote představil Apple zcela nečekaně kromě AirTagů iMaců, iPadů Pro a nové Apple TV i zbrusu novou barevnou variantu iPhonu 12. Jedná se konkrétně o fialovou, která se však zdá alespoň na produktových fotkách Applu o něco málo tmavší než tomu bylo u iPhonu 11. A jelikož již zítra odstartují na tuto barevnou variantu předobjednávky, Apple nelenil a zapůjčil jej jako již tradičně zahraničním médiím a youtuberům. Jak jej hodnotí?

Fialový iPhone 12 se dostal do ruky například Dietru Bohnovi z The Verge. Toho dle jeho slov skutečně oslovila a to především díky tomu, že je zkrátka nezaměnitelná s jinými barevnými variantami “dvanáctek” – například světle zelené modely si totiž dle jeho slov můžete snadno zaměnit za špinavé bílé, což je celkem škoda. Dieter pak ocenil i to, že Apple nazval fialovou barvu zkrátka a jednoduše fialovou a nepoužil jím oblíbená přirovnání levandulová, šeříková a tak podobně. Člověk si totiž paradoxně nedělá žádné iluze o barvě dopředu.

Níže se můžete podívat na první dojmy a unboxingy youtuberů: