Rozjařený víkend plný slev na iStores.sk je tu

Komerční sdělení: Máte rádi slevy a především pak ty na Apple produkty? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Jste-li ze Slovenska, zcela určitě byste si měli prohlédnout víkendovou slevovou akci iStores.sk. Ten si totiž přichystal Rozjařený víkend plný slev, díky kterému budete moci ušetřit při nákupu (nejen) Apple produktů velmi slušné částky.

Akce bude probíhat od 23. do 25. 4. a týkat se bude takřka všeho, na co si jen vzpomenete. Například iPhony budete moci díky ní sehnat už od 429 Euro a AirPods pak už od 129 Euro. Lačníte-li po novém iPadu, iStores si pro vás připraví u všech modelových řad skvělý bonus až ve výší 50 Euro. Na své si ale přijdou i milovníci Maců či Apple Watch. V prvním případě si totiž budou moci užít slevy až do výše 10 % a to i na Macy s M1, při koupi Apple Watch pak budou schopni ušetřit dokonce až 16 %, což není rozhodně zanedbatelná částka. Do slev se ale dostane i spousta příslušenství a nejrůznějších doplňků a to třeba i od Beats, JBL, Harman/Kardon či Zens. Zkrátka a dobře, bude z čeho vybírat.

Více informací o akci se dozvíte zde