Jak rychlá je finální beta iOS 14.5 oproti iOS 14.4.2

Po včerejší keynote Apple vydal taktéž RC (Release Candidate) betu, která by již mohla být tou vůbec poslední. Je tedy ideální čas se podívat, co tato verze systému udělala s aspekty rychlosti a výdrže baterie. Dnes se podíváme na první zmíněný, a to u modelů iPhone SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11 v porovnání s aktuálním iOS 14.4.2. Test jako obvykle přikládáme pod tento odstavec.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Začneme jako vždy u nejmenšího, a sice iPhonu SE 1.generace, jenž se zapne dříve na aktuální verzi iOS, přičemž rozdíl je poměrně značný. Při posuzování plynulosti aplikací se zaměříme převážně na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spouštění je při pozorování změn rychlosti systému zpravidla nejprůkaznější. Na iOS 14.4.2 se nám rychleji otevře YouTube, Apollon for Reddit a VK. Největší rozdíl je viditelný u YouTube. Ostatní aplikace pracují shodně. U iPhonu 6s pozorujeme domovskou obrazovku iOS 14 opět dříve na zařízení s iOS 14.4.2. Rozdíl je zhruba jedna sekunda. YouTube a VK mají výraznější odstup ve prospěch iOS 14.4.2. RC beta verze naopak více svědčí Snapchatu. Je třeba dodat, že zbytek aplikací, byť s minimálním rozdílem, pracuje lépe na iOS 14.4.2. IPhone 7 rychleji „naběhne“ na betě, i když rozdíl není ani jedna sekunda. YouTube holt dělá neplechu a opět se spouští dříve na aktuální verzi iOS. Spolu s ním také Facebook, Twitter, Apollon for Reddit, VK, Snapchat i Instagram. Rozdíl není markantní, ale beta tomuto modelu věru příliš nesedla.

Na iPhonu 8 si můžeme všimnout dřívějšího spuštění jablečného systému na iOS 14.4.2, rozdíl ovšem není nikterak značný. YouTube se opět ukáže rychleji na iOS 14.4.2 i s VK a Instagramem. Na betě se o něco dříve spustí jen Snapchat. Na prvním zařízení v testu s Face ID, tedy iPhonu XR, vidíme „úvodku“ iOS 14 o zlomek sekundy dříve na betě. Zde to po stránce rychlosti zatím vypadá nejlépe, jelikož všechny aplikace pracují téměř obdobně. Nejmladší v testování nám odhalí domovskou obrazovku takřka ve stejný moment na obou verzích iOS. Při pohledu na aplikace vidíme stejný scénář jako u iPhonu XR. Závěrem můžeme říct, že RC beta, tedy převážně starším modelům, příliš nesvědčí. Třeba alespoň dopadne dobře test baterie, což je oproti rychlosti systému zásadnější. Tento test bychom vám mohli přinést někdy během víkendu.