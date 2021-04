Neklikejte na tento odkaz pro instalaci růžového WhatsAppu. Jedná se o podvod

Je tady další týden a s ním další WhatsApp problém. Ten se jako blesk šíří ve skupinových chatech služby. Tzv. růžové téma WhatsAppu je totiž podvod, který se zdárně maskuje jako oficiální aktualizace, na kterou musíte kliknout, abyste přepnuli téma na růžovou z původní typické zelené a získali tím i několik dalších funkcí.

Místo slibů však může být nic netušící uživatel, který podlehl a na odkaz kliknul, svědkem ukradení svého účtu. V tom nejčernějším scénáři by pak mohli hackeři získat i přístup do takto napadeného telefonu. Kdyby nic, minimálně ale ze sebe mezi svými kontakty udělá hlupáka, protože virus se jim okamžitě začne nekontrolovaně odesílat do společných konverzací.

How to be Safe from #WhatsAppPink Virus

1. Uninstall #WhatsAppPink Immediately.

2. Unlink all Whatsapp Web Devices.

3. Clear Browser cache from settings.

4. Check Permission for all Apps.

5. If found any suspicious permission to any app, revoke it.#InfoSec #CyberSecurity https://t.co/GoyRz5B6b4 pic.twitter.com/bZcf9Xr1Ub

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 19, 2021