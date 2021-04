Samsung představil novou řadu Neo QLED s podporou Apple TV a  Music

Příchod celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 zasáhl téměř každé odvětví a značně změnil naše každodenní životy. Z kanceláří a školských či přednáškových lavic jsme se přesunuli do domácího prostředí, kde nyní musíme co možná nejlépe fungovat. Samozřejmě domácnosti na takovéto změny nejsou, případně zpočátku nebyly, připraveny. Na vývoj situace poměrně rychle reagovali nejrůznější výrobci, mezi nimiž nechyběl ani konkurenční Samsung. Ten se světu pochlubil vcelku zajímavou novinkou přesně pro potřeby domácí karantény/home officu, a to představením nové řady televizorů Neo QLED.

Zdroj: SAMSUNG

Posun kvality o několik kroků vpřed

Nové televizory z této řady totiž slouží jakožto interaktivní zábavní centra do domácností. O jejich bezproblémový chod se stará výkonný procesor Neo Quantum v kombinaci s LED diodami Quantum Mini, které jsou 40x menší než klasické diody. Díky tomu dokážou nové modely poskytnout značně lepší kvalitu obrazu. Konkrétně by se tedy měly pochlubit skvělými barvami, sytější černou, zářivým jasem a o poznání vyspělejší technologií upscalingu. To by nám dohromady mělo nabídnout úžasný zážitek jak při sledování pořadů, tak při hraní videoher.

Hráči, můžeme jásat

Možná již víte, že Samsung je oficiálním TV partnerem pro Xbox Series X ve Spojených státech a Kanadě. Tato smlouva byla dokonce letos prodloužena a pro potřeby hráčů došlo k navázání další spolupráce, tentokrát s výrobcem procesorů AMD. Díky tomu se do zmiňované řady dostane funkce FreeSync Premium Pro pro hraní v HDR. Televizory si obecně skvěle poradí s perfektním vykreslováním detailů i ve 4K se 120Hz obnovovací frekvencí, přičemž s pouze 5,8ms odezvou, což je na TV slušný výkon.

Co nás osobně nesmírně zaujalo, je nová lišta Game Bar. Ta slouží k zobrazování základních statistik, které si tak při hraní můžeme vždy bleskurychle zkontrolovat. Potěšit dokáže i implementace Super Ultrawide Gameview. Jak můžete z herních monitorů znát, jedná se o mimořádně širokoúhlý formát obrazu pro ještě lepší zážitek z hraní.

Spojení s příbuznými

Osobně musím Samsung za tuto řadu pochválit. Jak to tak vypadá, zdá se, že nevynechal jediný segment a skvěle tak zareagoval na zmiňované potřeby dnešní doby. Televizory si totiž poradí například i s platformou Google Duo, která si poradí s bezplatnými videohovory ve vysoké kvalitě a umožní nám tak udržet sociální kontakt i v tomto nepříznivém období.

Těšit se můžeme na sérii nejrůznějších modelů s úhlopříčkou od 50 do 85“ a 4K i 8K rozlišením. Ceny přitom začínají na 47 990 Kč. Detaily a rozdíly mezi jednotlivými modely naleznete na stránkách výrobce.