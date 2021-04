Online Store Applu je vypnutý proklatě dlouho. Co by to mohlo znamenat?

Že dnes Apple vypne svůj Online Store za překvapení označit v žádném případě nelze. Děje se tak totiž prakticky před každou Keynote, na které světu představí své novinky – a to jak hardwarové, tak třeba i softwarové ve formě nových OS či služeb. Zřídkakdy se však stává, že by jej vypnul už během dopoledne – tedy stejně jako dnes. Co může za dřívějším vypnutím být?

K vypnutí Online Storu přistupuje Apple z naprosto jednoduchého důvodu – kvůli nutnosti připravit jej na spuštění prodejů či prezentaci nových produktů. A právě na jejich množství zpravidla závisí to, jak dlouho je Online Store vypnutý. Jelikož je dnes vypnutý skutečně dlouho, nabízí se prakticky jen dvě možnosti, jak si to vysvětlit. Tou první je představení spousty novinek dnes večer, což se však podle úniků informací i celkové historie jarních Keynotes očekávat nedá. Tou druhou pak to, že má Apple představení novinek v plánu nejen dnes, ale i v následujících týdnech s tím, že si je do Online Storu nasadí už dnes, aby je mohl v budoucnu už jen “zapínat”. Nemusí se přitom jednat o nic velkého – jako poměrně pravděpodobné se totiž zdá tiché představení nových krytů či Smart Battery Packů. Kde je pravda se nicméně dozvíme už za zhruba hodinu a půl.