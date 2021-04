Letošní 12,9” iPad Pro bude mírně tlustší než jeho předešlá generace

Již dnes večer bychom se měli na první letošní Keynote Applu dočkat odhalení nové generace iPadů Pro, která by měla celkovou úroveň této řady opět o pořádný kus posunout. Suverénně nejzajímavějším vylepšením řady pak má být nasazení displeje s mini LED podsvícením u 12,9” modelu, který se tak svými zobrazovacími schopnostmi přiblíží například iPhonům s OLEDy. Lepší zobrazovací výkon však s sebou ponese i jeden drobný neduh – konkrétně větší tloušťku.

Podle zdroje portálu MacRumors pocházejícího z řad předních dodavatelů příslušenství si údajně nasazení nového typu displeje vyžádá zvětšení tloušťky o dobrého 0,5 mm – iPad tedy naroste z 5,9 mm na 6,4 mm, což by však mělo být vcelku zanedbatelné. Výška a šířka novinky by se pak měla shodovat s výškou a šířkou předešlé generace, což jinými slovy znamená 280,65 mm x 215 mm. Drobné rozměrové změny by se měl rovněž dočkat fotoaparát iPadu, který naroste z nynějších 27 mm x 27 mm na 27,67 mm x 27,67 mm. Díky minimální změně rozměrů bychom se proto měli dočkat plné kompatibility nové generace iPadů s příslušenstvím pro iPady z předešlých let, zejména pak s Magic Keyboard.

Vylepšení bude víc

Ačkoliv toho zdroje portálu MacRumors více neodhalily, podle informací z dřívějška by se měly letošní iPady Pro dočkat například procesoru s výkonem shodným či minimálně velmi podobným tomu, který nabízí počítačové čipy M1 vsazené do relativně nedávno představených MacBooků Air, Pro a Maců mini. Počítá se rovněž s nasazením podpory Thunderbolt 3 portu, což by odemklo dveře propojitelnosti nové příslušenství.