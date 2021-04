iPad Pro (2021): Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

V úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na první letošní Keynote. Ta se uskuteční již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si mohl (a měl) v tento den odbýt svou premiéru, je iPad Pro (2021) – tedy další generace jednoho z nejoblíbenějších tabletů v historii. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled

Z hlediska designu se letošní generace iPadů Pro od té loňské prakticky nezmění. Apple totiž opět vsadí na ověřenou klasiku ve formě ostrých hran, ovládání pomocí gest či duálního fotoaparátu. Jediný viditelnější rozdíl bude zřejmě v počtu výdechů reproduktoru – těch by totiž mělo být alespoň podle výrobců příslušenství letos jak u 12,9″, tak u 11″ modelu o něco méně. Přesné počty ale k dispozici zatím nejsou.

Hardwarová vylepšení

Výkon

Zatímco iPady Pro (2020) si oproti řadě (2018) z hlediska výkonu přespříliš nepolepšily, jelikož dostaly téměř identické čipsety, letošek má být v tomto směru o poznání zajímavější. Letošní generace iPadů Pro se má totiž dočkat čipsetu A14X, tedy upraveného procesoru z iPhonu 12 s posílenou grafickou složkou. Poměrně zajímavé je pak to, že díky vylepšené grafice by měl být tento mobilní procesor srovnatelný s tím, který Apple využívá nyní do svých MacBooků Air či základních Pro – tedy s M1. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Pokud tomu tak opravdu bude, čeká nás z hlediska výkonu tabletů jako takových solidní revoluce – iPady by totiž byly díky takto výkonným procesorům naprosto rovnocenné Macům a jediným „omezením“ by pro ně tedy byl operační systém.

Konektivita

5G sítě se začínají ve světě čekat čím dál větší oblibě, která se projevuje mimo jiné podporou těchto sítí u čím dál většího počtu produktů. Zařadit se mezi ně mají právě i nové iPady Pro, které doposud podporovaly „jen“ LTE. Nová doba si ale v tomto směru zkrátka vyžaduje určité upgrady, které posunou využitelnost tohoto produktu na nový level – tedy alespoň tam, kde je 5G dostatečně pokryto. Tam, kde není, bude samozřejmě iPad i nadále „chytat“ LTE.

Dalším zajímavým upgradem ve směru konektivity má být přidání podpory Thunderbolt 3 u portu, kterou v současnosti disponují například MacBooky či iMacy. Díky této vychytávce tak bude možné port iPadu využít ještě lépe než nyní, jelikož přes něj bude možné připojit jak vícero periferií (například displeje s podporou Thunderboltu), tak i synchronizovat ve větší rychlosti nejrůznější data.

Ostatní

iPady Pro dorazí i letos ve dvou velikostech, které se však od sebe budou lišit v použitém displeji. Zatímco 12,9″ model má do vínku dostat displej s mini LED podsvícením, které se může pochlubit zobrazovacími schopnostmi blízkými OLEDům, 11″ model dostane opět „jen“ Liquid Retinu. Z většího modelu se tak stane rázem ještě více „profi“ zařízení, zatímco menší bude svým způsobem stále přešlapovat v tomto směru na místě, což je škoda. Uživatelé lačnící po tom nejlepším totiž už nebudou mít zkrátka na výběr dle svých preferencí, ale budou muset „natvrdo“ sahat po větším modelu.

V čem se však už iPady Pro pro letošek nemají lišit jsou vlastnosti fotoaparátu či reproduktorů. Obě tyto věci se mají dočkat solidního vylepšení, díky čemuž budou ještě využitelnější než kdykoliv předtím. Co přesně si pod těmito hesly, která zveřejňují v poslední době leakeři, představit je nicméně zatím bohužel nejasné. Jak zvukový projev, tak i fotografické schopnosti nynějších iPadů jsou totiž více než dobré.

Fotogalerie ipad pro 2021 4 ipad pro 2021 3 ipad pro 2021 2 ipad pro 2021 1 Vstoupit do galerie

Cena

Zatímco o technických specifikacích jsme toho v uplynulých týdnech slyšeli už skutečně dost, o cenách leakeři bohužel stále mlčí. Nikdo si totiž neodvažuje tvrdit, zda Apple zachová stejnou cenovou politiku jako vloni či zda se kvůli nasazení nového typu displeje rozhodne minimálně u 12,9″ modelu trochu „přitlačit na pilu“. Otázkou je rovněž i to, zda se kalifornský gigant nerozhodne zahýbat i úložnými variantami, kdy by tu nejnižší například navýšil a totéž by pak udělal i u té nyní nejvyšší. Tyto všechny změny by se přitom mohly do koncové ceny iPadů skutečně výrazně promítnout a proto se ani my raději cenu tipovat neodvažujeme.