Kolik budete muset zaplatit za nový iPad Pro v nejvyšší konfiguraci?

Společnost Apple dnes večer na své jarní Keynote představila řadu svých novinek včetně nových iPadů Pro. Ty se mohou pochlubit například čipy M1, nevídaným výkonem, závratnou rychlostí a velkorysejšími variantami úložiště. Kolik budete muset zaplatit, pokud byste si chtěli pořídit nejnovější iPad Pro v nejvyšší konfiguraci?

Apple u letošních iPadů Pro nabídl poměrně hodně možností, co se úložiště týče. Nejnovější „profi“ tablet od Applu si letos můžete zakoupit ve variantách se 128GB, 256GB, 512GB, 1TB a 2TB úložiště. Na výběr budete mít mezi iPadem Pro s 11″ a 12,9″ palcovým displejem, kromě zmíněného procesoru M1 jsou nejnovější iPady Pro vybavené USB-C portem s podporou Thunderbolt a USB 4, a nabídnou také 5G konektivitu, jejíž specifikace se budou lišit v závislosti na regionu. Nové tablety se mohou pochlubit také vylepšenými fotoaparáty, vylepšenými displeji a podporou příslušenství, jako je Magic Keyboard nebo Smart Folio.

Na kolik by vás vyšel nový iPad Pro v nejvyšší konfiguraci? Pokud byste při nákupu v Apple Storu volili u každé z kategorií tu nejvyšší variantu, získali byste iPad Pro s 12,9″ Liquid Retina XDR displejem. Na výběr máte mezi vesmírně šedou a stříbrnou variantou, barva ale nemá na cenu iPadu vliv. Nejvyšší úložiště u letošních iPadů Pro činí 2TB, a co se týče konektivity, představuje nejdražší variantu verze Wi-Fi + Cellular. Takto „naboostěný“ iPad Pro – tedy s 12,9″ Liquid Retina XDR displejem, 2TB úložiště a mobilní i Wi-Fi konektivitou – by vás vyšel na 65 790 Kč. Pokud byste si takto nadupaný stroj chtěli objednat, můžete tak učinit od 30. dubna.