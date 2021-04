iOS 14.5 vydání: Víme, kdy Apple vydá nový iOS i další verze svých OS

Pokud jste doufali, že už dnes večer uvolní pro veřejnost nové verze svých operačních systémů, máme pro vás špatnou zprávu – nic takového totiž v plánu není. Nicméně datum, kdy se tak stane si kalifornský gigant naštěstí pro sebe nenechal, díky čemuž si jej tak můžete s trochou nadsázky již nyní zakroužkovat do kalendáře. Kdy se tedy nových verzí OS Applu dočkáme?

Dle slov Applu se počítá s vydáním všech nových verzí OS příští týden . Při pohledu na termín je tak prakticky jasné, že byl jeho výběr výrazně podřízen představení nových produktů a co možná nejjednoduššímu přechodu na ně. Novinky totiž budou zcela určitě pro svou plnou funkčnost právě nové verze OS potřebovat, kvůli čemuž jim je Apple určitým způsobem přizpůsobil a tím de facto odkryl některé jejich funkce. To jinými slovy znamená, že kdyby nové OS vydal dříve, vývojáři by z nich byli schopní „vydolovat“ detaily o chystaných novinkách, což Apple samozřejmě nechtěl.