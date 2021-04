Vyšší obnovovací frekvence displeje iPhonů 13 Pro je prakticky jistá

Jedním z největších vylepšení letošní generace iPhonů a konkrétně pak řady Pro je navýšení obnovovací frekvence jejich displejů ze současných 60Hz na dvojnásobek. Potvrdil to alespoň již poněkolikáté přední analytik specializující se na displeje Ross Young.

Podle Youngových zdrojů již není prakticky pochyb o tom, že má Apple v plánu na své vlajkové lodě letoška ve formě 6,1” iPhonů 13 Pro a 6,7” iPhonů 13 Pro Max nasadit LTPO OLED panely s podporou proměnlivé obnovovací frekvence. Její rozsah by měl být dle dostupných informací 1 až 120 Hz, díky čemuž by měly iPhony podporovat jak Always-on při vypnutém displeji, tak i ProMotion, které známe z iPadů. To jinými slovy znamená, že bychom se měli dočkat jak neustálého zobrazení některých prvků typu hodiny či datum na uzamčeném a zhasnutém displeji a stejně tak zobrazování pohyblivého obsahu plynuleji – tedy samozřejmě v případě, že to bude jednak potřeba a daný obsah tomu bude i přizpůsoben. Zatímco v případě ProMotion je nicméně její nasazení prakticky jisté, u AlwaysOn si totéž říci zatím bohužel nelze. Bude totiž záležet jen a pouze na Applu, zda se pro podporu této vychytávky rozhodne.

Young opět zopakoval i to, že se o LTPO OLED displeje, které jsou mimochodem využívány třeba i v Apple Watch Series 5 a 6, postará primárně Samsung, který s Applem spolupracuje v tomto směru dlouhodobě. Postupem času by pak mohly dodavatelský řetězec tohoto typu displejů rozšířit i BOE a LG, které již měly Applu poskytnout celou řadu testovacích vzorků pro otestování jejich kvality. Pokud se osvědčí, budou velmi pravděpodobně využity i ty.