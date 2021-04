Apple TV 4K (2021): Vše, co o ní víme a co očekáváme

V úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na první letošní Keynote. Ta se uskuteční již zítra od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si mohl (a měl) v tento den odbýt svou premiéru, je Apple TV 4K (2021) – tedy další generace oblíbeného televizního smart boxu. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Design

Z hlediska designu asi nemá příliš smysl nad novou generací Apple TV spekulovat. Kalifornský gigant se totiž již řadu let drží osvědčeného černého plastového kabátku, která na televizním stolku nikterak neruší a tudíž de facto dokonale plní to, co je od něj třeba – tedy přidává nenápadně smart funkce z dílny Applu takřka každičké televizi. Nedá se proto očekávat, že by letošní generace Apple TV byla v tomto směru jiná. Jedinými designovými upgrady by mohly být maximálně změny rozměrů, kdy by se „krabička“ například mírně snížila díky nižším nárokům na odvod tepla u novějšího čipsetu či cokoliv podobného.

Zatímco Apple TV jako taková se proměny na 99,9 % nedočká, její ovladač pravděpodobně ano. Již dlouhou dobu se totiž šušká nad tím, že Apple světu představí uživatelsky přívětivější verzi Siri Remote, která bude vzhledově o poznání blíže klasickým televizním ovladačům, díky čemuž tak bude ovládání Apple TV přes něj snadnější. Nynější ovládání založené na dotycích a gestech na dotykové plošce totiž není žádný med (tedy alespoň pro méně zkušené jablíčkáře).

Kromě nového ovladače pro Apple TV nahrazujícího nynější Siri Remote se dlouhodobě spekuluje i nad příchodem speciálního herního ovladače nebo chcete-li gamepadu, díky kterému by si mohli jablíčkáři skvěle vychutnat například hry z Apple Arcade. Jelikož se však o něm v posledních týdnech přespříliš nemluví, v redakci jsme přesvědčeni o tom, že se jej pravděpodobně zítra nedočkáme. O nic překvapivého by se přitom absolutně nejednalo – vždyť ovladač bude spárovatelný i s jakýmkoliv jiným Apple produktem, díky čemuž si jej tak může kalifornský gigant dovolit představit prakticky s čímkoliv – vždy to totiž bude schopen opodstatnit.

Hardwarová vylepšení

Jelikož je využívání Apple TV svým způsobem jednotvárné, je vcelku jasné, jakým směrem se musí Apple u nové generace vydat. Potřeba je totiž vyšší výkon a úložiště kvůli aplikacím v kombinaci s nasazením novějšího HDMI portu kvůli podpoře vyšší obnovovací frekvence obrazu, která se stává čím dál větším standardem. To jinými slovy znamená, že se takřka 100% dočkáme Apple TV s mobilním procesorem z loňska či maximálně předloňska a úložištěm, které by mělo být jak v nižší, tak vyšší konfiguraci minimálně dvakrát vyšší než to, které Apple v daných konfiguracích nabízí dnes. Ze 32 a 64GB se tak jinými slovy stane minimálně 64GB a 128GB, ale nepřekvapilo by ani 128GB a 256GB. Co se pak týče HDMI portu, nelze vsadit na nic horšího než HDMI 2.1 – tedy port, kterým disponují například i nejnovější konzole Xbox Series S/X a PlayStation 5. Díky tomu tak Apple zajistí svému televiznímu boxu tu nejlepší obnovovací frekvenci snímků, která je komerčně rozšířená.

Cena

Apple TV není v žádném případě produkt, u kterého by si mohl Apple dovolit „čarovat“ s cenou – tedy minimálně směrem nahoru. Jeho prodeje totiž nejsou nikterak valné a kdyby byla nová generace ještě dražší, je naprosto jasné, že by prodejně ještě více klesla. Applu tudíž nezbývá prakticky nic jiného než zachovat cenu novinky na stejné úrovni jako tomu je nyní u modelu z roku 2017. Přespříliš překvapivé by možná nebylo ani mírné zlevnění – přeci jen, pokud budou v televizi použity procesory, které se hromadně vyrábí i pro jiné zařízení, mohla by být jejich výrobní cena natolik příznivá, že by Apple pár dolarů z koncové ceny „utrhnout“ mohl. Ale kdo ví, moudřejší budeme (snad) zítra.