Recenze Niceboy HIVE Pins 2 ANC: Velmi dobrá sluchátka s jen minimem slabin

Podíváme-li se na segment bezdrátových sluchátek, nejspíše se shodneme, že jakýmsi trendem je momentálně ANC, tedy odstranění okolního hluku. Sluchátka s touto technologií jsou často ve vyšší cenové hladině, přičemž u těch levnějších je častým ústupkem méně kvalitní zvuk. Svého zástupce na poli sluchátek s touto technologií má nyní i společnost Niceboy, a to u svého modelu HIVE Pins 2 ANC. Tato společnost u svých produktů razí skvělý poměr cena/výkon, který je opravdu nevídaný. Povedlo se jim dostát svému standardu i u těchto sluchátek? Na to se nyní společně podíváme.

Obsah balení

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Sluchátka vám dorazí v malé žlutobílé krabičce. Fanoušci této značky by nyní měli zbystřit, jelikož společnost dlouhé roky sázela na barevnou kombinaci černé a bledě modré. Chvíli jsem se zdráhal uvěřit, že opravdu v rukou držím produkt od Niceboy. Nicméně je to tak a nutno říct, že barevná kombinace balení rozhodně sluší. Už z pohledu na krabičku dokáže uživatel vyčíst hlavní technologické taháky, které si společnost u těchto sluchátek připravila. Jde o odolnost IPX5, Bluetooth 5.0, ANC či bezdrátové nabíjení. Po otevření balení naleznete sluchátka v krabičce, manuál, náhradní špunty a USB-C kabel.

Technické specifikace

Jelikož jsme technické specifikace již nakousli, pojďme se na ně podívat blíže. Sluchátka podporují, jak uvádíme výše, Bluetooth 5.0. Konkrétně jde o profily A2DP, AVRCP, HSP, HFP, HSP a SPP. Podporované kodeky jsou pak AAC a SBC. Výrobce uvádí, že dosah přenosu je až 10 metrů. Z vlastní zkušenosti ale mohu uvést, že v otevřeném prostoru se dostanete i na několikanásobnou vzdálenost. Reproduktory mají 8mm, citlivost je 101 ± 1dB, impedance pak 32Ω. Sluchátka vydrží na jedno nabití hrát až 6 hodin, přičemž i s krabičkou si v kapse nesete velice slušných 24 hodin poslechu. Niceboy HIVE Pins 2 ANC se neztratí ani jako sluchátka pro sportovní účely, a to díky certifikaci IPX5. Není tedy žádný problém je vzít ven, když jdete běhat. Cena sluchátek je 1999 Kč.

Design

Pokud se zaměříme na samotný design, krabička vás ničím nenadchne. Ne že by snad byla nepovedená, to ani náhodou. Ale zkrátka a dobře jde o design, který jste již nesčetněkrát mohli vidět. Černé matné provedení zdobí na horní straně bílý nápis „niceboy“. Na přední straně krabičky můžete vidět LED diody, které indikují stav nabití. Vzadu pak USB-C konektor. Zajímavější je to po stránce designu rozhodně se sluchátky. Vypadají totiž velmi podobně jako Niceboy HIVE Podsie, mají ovšem k tělu připevněnou „tyčinku“. Manipulace s nimi je tedy o dost jednodušší. Při pohledu na tato špuntová sluchátka si můžete všimnout LED diody, nabíjecích pinů a multifunkčního tlačítka. To slouží k naprosto klasickým úkonům jako je přehrávání/pozastavení hudby, přijetí/zavěšení/odmítnutí hovoru, snížení/zvýšení hlasitosti, přeskakování skladeb, aktivace hlasového asistenta či zapnutí ANC/Ambient módu, o čemž si povíme později.

Párování

Abyste si mohli užít poslech, musíte sluchátka prvně s vaším zařízením spárovat. Jelikož Niceboy nemá pro tyto účely vlastní aplikaci, je párování velmi snadné. Prvně musíte obě sluchátka vydělat z nabíjecího boxu a sundat nálepky chránící nabíjecí piny. Poté je třeba stisknout multifunkční tlačítka na obou sluchátkách. Sluchátka se poté vzájemně spárují a jsou připravena na spárování se zařízením, jakmile začne LED dioda na nich střídavě blikat bílou a oranžovou barvou. Poté zamiřte do Bluetooth menu a vyhledejte „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“. Jakmile je hotovo, spárování je stvrzeno akustickou výzvou a bílým blikáním LED diody.

Vlastní používání

Jestli vás něco u sluchátek zajímá, je to pochopitelně zvuk. Ten je zde opravdu velmi dobrý. Je čistý, dostatečně hlasitý a užijete si i mírné basy. Niceboy HIVE Pins 2 ANC nemají žádné potíže s hloubkami ani výškami a opravdu vás čeká velmi líbivý poslech. Nyní ale k onomu hlavnímu taháku – ANC. Nejprve se soustřeďme na jeho samotné spuštění. Abyste si mohli ANC užít, musíte čtyřikrát stlačit libovolné multifunkční dotykové tlačítko (platí pro starou edici, viz níže). Osobně toto rozhodnutí shledávám za opravdu velmi nešťastné, jelikož zpočátku bude pro vás zapnutí ANC takřka neřešitelný problém. Sluchátka dost často dotyky špatně vyhodnotí a ve většině případů se vám pouze pozastaví skladba. Po chvilce používání se tento úkon naučíte. Ani po několika týdnech nejsem ale zdaleka stoprocentní. Mnohem raději bych uvítal, kdybych ANC/Ambient mohl zapnout v aplikaci. Nicméně jde o řešení, které sama společnost shledala jako krok vedle. U nové edice sluchátek se ANC bude spouštět pouhým dlouhým dotykem sluchátka. I když tak ztratí možnost snižovat a zvyšovat hlasitost, je to malá daň. Já osobně si s hlasitostí nejčastěji pohrávám na hodinkách nebo v kapse na iPhonu stiskem příslušných tlačítek. Toto řešení, a to mi věřte, každý nový majitel skutečně velmi uvítá.

Teď k samotnému potlačení okolního hluku. Jakmile ANC zapnete, změna bude stvrzena akustickou výzvou, takže budete mít jistotu, že se úkon zdařil. ANC zde je, ovšem mohlo by být výraznější. Jakmile půjdete po rušné ulici, své okolí zkrátka a dobře uslyšíte. Nicméně pocit z této technologie mohou alespoň trochu vylepšit náhradní špunty, což ale musíte otestovat sami a zjistit, která velikost nejvíce vyhovuje vám a je ku prospěchu oné technologii ANC. Ambient mód neurazí a při jeho použití můžete vést konverzaci téměř bez potíží. Jestli ale něco funguje na jedničku, je to telefonování. Druhá strana neměla během hovoru s čitelností hlasu absolutně žádné potíže, a to i za předpokladu, kdy venku bylo větrněji. Taktéž oceňuji bezdrátové nabíjení, jelikož osobně tento způsob používám stále častěji.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Co říct závěrem? Tato sluchátka hrají velmi dobře a nabízí dlouhý poslech. Pokud ale hledáte produkt s ANC, který vás naprosto „odřízne“ od okolí, možná byste se měli poohlédnout jinde. Je také třeba pamatovat na fakt, že taková sluchátka stojí i trojnásobek. Niceboy HIVE Pins 2 ANC v součtu jsou opravdu velmi dobrá. Hodnocení jim kazí pouze nešťastně vyřešené ovládání, což ovšem společnost spravila u nové edice. Pokud si představím, že bych měl v rukou sluchátka s novým řešením zapínání ANC, pravděpodobně bych si stěžovat nemohl. Toto zařízení můžete mít již za 1990 korun, za které novinka od Niceboy rozhodně stojí.

