Historie jarních Apple Keynotes: Od iPodu Hi-Fi po Apple TV+

Jarní Keynote společnosti Apple mají svá specifika. Mezi ně patří například fakt, že se nejedná o pravidelně konané akce, které by byly každoroční jistotou. Stejně tak se vždy nemusí shodovat měsíc, ve kterém se jarní Keynotes pořádají – většinou to bývá březen, svět už ale zažil také únorové nebo dubnové Keynote. V dnešním článku si shrneme stručnou historii všech dosavadních jarních jablečných konferencí.

Únor 2006

První “jarní” Keynote se konala 28. února roku 2006. Apple na ní představi například svůj iPod Hi-Fi, ale třeba také počítač Mac mini, osazený procesorem Intel Core Duo. Podobně jako v případě řady dalších jarních Keynote se i u této uživatelé dočkali i nových doplňků. iPhone tou dobou ještě nebyl na světě, takže se jednalo o kožené kryty pro iPod. Novináři a odborníci z oblasti technologií se o této Keynote oficiálně dozvěděli týden předem, kdy Apple začal rozesílat pozvánky na představení “nových zábavných produktů”.

Duben 2010

Další jarní Keynote se konala čtyři roky po uspořádání té předchozí. Dnes jsme zvyklí na to, že Apple své nové operační systémy představuje na jarní WWDC, v dubnu roku 2010 se ale na mimořádné Keynote představil také operační systém iOS 4 s řadou nových funkcí. Tato verze jablečného mobilního operačního systému přinesla také vývojářům nové SDK s novými a lepšími nástroji pro tvorbu aplikací. Na této Keynote také Steve Jobs představil mobilní reklamní platformu iAd, zatímco Scott Forstall představil službu Game Center.

Březen 2011

O rok později – začátkem března roku 2011 – se konala další jarní Apple Keynote. Jablečná společnost na ni začala účastníky zvát již v druhé polovině února. Na této Keynote došlo například k představení dvou nových nativních aplikací – Garage Bandu a iMovie. Kromě toho se představil také operační systém iOS 4.3. Apple v březnu roku 2011 představil světu také iPad druhé generace, který byl osazený procesorem A5 a byl vybavený předním i zadním fotoaparátem a tříosým gyroskopem.

Březen 2012

Na další jarní Keynote čekali odborníci i uživatelé opět jen pouhý rok. Apple na ní představil Apple TV třetí generace, nový iPad třetí generace s Retina displejem a 4G LTE konektivitou, a řada přišla také na oznámení, že se uživatelé dočkají hlasové asistentky Siri v japonštině. Na březnové Keynote roku 2012 došlo také k představení aplikace iPhoto pro iPhone a iPad, stejně jako k uvedení operačního systému iOS 5.1.

Březen 2015

Ti, kteří se třemi po sobě jdoucími jarními Keynote nechali naladit na častější konání jablečných konferencí, byli zklamáni – další Keynote se totiž dočkali až v březnu roku 2015. Tato mimořádná jablečná konference nesla podtitul A Spring Forward. Apple na ní představil operační systém iOS 8.2, nový MacBook, výzkumnou platformu ResearchKit, a oznámila také, kdy a za jakou cenu se konečně začnou prodávat nové Apple Watch.

Březen 2016

Další jarní Apple Keynote se konala 10. března roku 2016 v budově Town Hall na 1 Infinite Loop, kde bylo tehdejší hlavní sídlo společnosti Apple. Na této Keynote se kromě jiného představil iPhone SE – smartphone, který svým designem připomínal oblíbený model iPhone 5S, ale funkcemi a hardwarem se blížil spíše “šestkovým” iPhonům. V březnu roku 2016 představil Apple na své konferenci také platformu CareKit, operační systém iOS 9.3, recyklačního robota Liama nebo třeba 9,7-palcový iPad Pro.

Březen 2018

V roce 2017 se jarní Keynote nekonala – uživatelé i odborníci si museli počkat až na březen roku 2018. na této Keynote, která se konala v budově Lane Tech College Prep High School, představil Apple například svůj nový “studentský” iPad s 9,7” displejem a podporou pro Apple Pencil. Uživatelé se dočkali také aktualizací nativních aplikací Pages, Keynote, Numbers, GarageBand a Clips, a Apple představil také své nové vzdělávací programy Everyone Can Code a Everyone Can Create.

Březen 2019

V březnu roku 2019 se konala další jarní Keynote, která se pro změnu nesla ve znamení zbrusu nových služeb od Applu. Firma zde představila svou novou streamovací službu  TV+, herní platformu  Arcade a zpravodajskou službu  News+. Další novinkou březnové Keynote byla jablečná kreditní karta Apple Card. Tato konference nesla podtitul It’s Show Time, a kromě zmíněných služeb na ní Apple představil také novou – respektive přepracovanou – aplikaci TV.