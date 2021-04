5 překvapení, kterých bychom se mohli na první letošní Apple Keynote dočkat

Již příští úterý svět Apple potěší svou první letošní tiskovou konferencí, na které představí jarní várku novinek. Zatímco některé z nich se zdají být již prakticky jisté a o jejich příchodu nemá příliš smysl pochybovat, nad celou řadou jiných visí velký otazník. V následujících řádících si proto představíme pět hardwarových produktů, které kdyby Apple příští týden představil, velmi by tím svět překvapil.

iMac

iMacy jsou bezesporu jedněmi z nejočekávanějších Apple produktů letoška. Starý vzhled totiž již nikoho moc nebaví a totéž v bledě modrém se pak dá říci i o jejich výkonu – tedy alespoň v porovnání s Macy osazenými čipy M1 z rodiny Apple Silicon. iMacy chystané pro letošní rok se však naštěstí v obou těchto směrech dočkají upgradu, kdy z hlediska designu nabídnou ostré hrany a celkově pak tělo podobné iPhonům 12 či novějším iPadům Pro a z hlediska výkonu zase přejdou z Intelu na Apple Silicon a tím se tak zřejmě stanou jedněmi z nejvýkonnějších pracovních stanic, které může běžný smrtelník dostat do rukou.

Stroje má sice Apple podle dostupných informací již hotové a tak by je klidně mohl představit již nyní, nicméně vzhledem k tomu, že větší upgrady Maců oznamoval v minulosti spíše na WWDC či až na podzim na speciální Keynote, zdá se představení strojů příští týden jako poměrně nepravděpodobné. Z nepravděpodobných produktů je nicméně tento tím nejvíce pravděpodobných pro představení.

Pravděpodobné představení dle redakce Letem světem Applem – 35 %

Fotogalerie jon-prosser-imac-front jon-prosser-imac-back jon-prosser-imac-2021colors imac jako pro. display xdr 15 +15 Fotek imac jako pro. display xdr 14 imac jako pro. display xdr 13 imac jako pro. display xdr 12 imac jako pro. display xdr 11 imac jako pro. display xdr 10 imac jako pro. display xdr 9 imac jako pro. display xdr 8 imac jako pro. display xdr 7 imac jako pro. display xdr 6 imac jako pro. display xdr 5 imac jako pro. display xdr 4 imac jako pro. display xdr 3 imac jako pro. display xdr 2 imac jako pro. display xdr 1 Vstoupit do galerie

AirPods 3

Ještě nedávno to vypadalo, že nové generace sluchátek AirPods nestojí v cestě zhola nic a svět se jich proto dočká co nevidět. Jak se však nyní bohužel zdá, kvůli celosvětovým problémům s nejrůznějšími komponenty pro elektroniku není v současnosti Apple schopen zajistit dostatečně objemnou výrobu těchto sluchátek, kvůli čemuž by se z nich stal s trochou nadsázky vzácný artikl. A jelikož by se právě to mohlo klidně podepsal na celkovém zájmu o ně, který by mohl do doby, než by se podařily vyrábět v dostatečném množství, opadnout, bylo by pro Apple příští úterý jejich vydání obrovský risk. Kvůli tomu s nimi nemá smysl počítat a to minimálně do doby, než se celosvětová krize komponentů zlepší, což může znamenat jejich představení až na podzim. Ostatně, jejich podzimní příchod zvěstuje i čím dál více zdroj.

Pravděpodobné představení dle redakce Letem světem Applem – 20 %

Fotogalerie airpods 3 vzhled 1 airpods 3 vzhled 2 airpods pro 3 fotky 1 airpods pro 3 fotky 2 +4 Fotek AirPods 31 AirPods 32 AirPods 33 Vstoupit do galerie

AirPods Pro 2

U AirPods Pro 2 je to naprosto stejná písnička jako u AirPods 3. I jejich příchod se sice očekával co nevidět, ale komplikace s komponenty jej měly zhatit. Ani v tomto případě navíc tak úplně nevíme, co od AirPods očekávat, jelikož se zdroje zmiňují stejně jako u AirPods 3 „jen“ o zlepšení stávajících vlastností. Lepší zvuk, výdrž baterie či ANC by však přinutilo k upgradu z první na druhou generaci zřejmě jen málokoho.

Pravděpodobné představení dle redakce Letem světem Applem – 20 %

Fotogalerie AirPods Pro 2 - 4 AirPods Pro 2 - 2 AirPods Pro 2 - 3 AirPods Pro 2 - 1 +2 Fotek AirPods Pro 2 - FB Vstoupit do galerie

14″ a 16″ MacBooky Pro

Když Apple loni v červnu oznámil, že se chystá u všech Maců přejít na procesory Apple Silicon, nejeden jablíčkář očekával, že tak učiní po jednotlivých produktových řadách – tedy například po celé řadě Pro a tak podobně. Nic takového se však na podzim nestalo, jelikož Apple na M1 přišel jen u některých 13″ modelů Pro a na 16″ zapomněl úplně. V obou případech se sice spekuluje nad tím, že tak učinil kvůli vývoji zbrusu nových 14″ a 16″ strojů s novým designem, žádné větší potvrzení ze strany Applu či zdrojů však zatím nedorazilo a je tedy otázkou, jak daleko jejich vývoj vlastně je. Představení na úterní Keynote by proto bylo opravdu obrovským překvapením.

Pravděpodobné představení dle redakce Letem světem Applem – 15 %

iPhone SE Plus

Přestože se v tomto výčtu jeví iPhone SE Plus jako suverénně nejméně pravděpodobný produkt, který by mohl Apple příští úterý představit, pravdou je, že ještě před zhruba půl rokem bychom ho zřejmě řadili na druhou stranu našeho žebříčku. Zmínky o větším „es éčku“ se totiž objevovaly například i v betách systému iOS, z čehož mnozí z nás usuzovali, že je odhalení novinky prakticky jen otázkou času. Nyní se však o ní mlčí a jak se zdá, nadobro. Už příští rok by totiž rád Apple najel na novou produktovou řadu iPhonů SE, kvůli čemuž představení jakéhosi hybrida letos nedává smysl.

Pravděpodobné představení dle redakce Letem světem Applem – 5 %