Pohřeb prince Philipa: Sledujte živě poslední rozloučení s vévodou z Edinburghu

Na dnešní den naplánovala britská královská rodina poslední rozloučení s jednou z jejích největších ikon posledních několika desetiletí. Řeč je konkrétně o nedávno zesnulém princi Philipovi, vévodovi z Edinburghu, který byl po sedm desetiletí manželem britské královny Alžběty II. Smuteční akt začne v 15:00 našeho času a jelikož se jedná o velkou událost celosvětového dosahu, asi vás nepřekvapí, že je vysílána do všech koutů světa. Živě jí můžete sledovat například přes video níže, které zajišťuje BBC.

Princ Philip zemřel v 99 letech minulý pátek v kruhu svých nejbližších zřejmě věkem. Poslední rozloučení s ním se uskuteční ve Windsoru a to za relativně komorních podmínek, které si vyžádala pandemie koronaviru. Obřadu se kvůli tomu zúčasní jen 30 hostů, přičemž jedním z nich bude samozřejmě i princova manželka, královna Alžběta II. Ta by si pak měla podle dostupných informací udržovat od zbytku smutečních hostů kvůli riziku nákazy koronavirem dostatečný odstup. Na pohřbu nebude chybět ani vnuk prince Philipa, Harry, který se teprve nedávno rozhodl královskou rodinu opustit a začal ve svou partnerkou žít v USA. Poměrně zajímavé je pak to, že právě kvůli jeho nedávnému kroku budou mužští příslušníci královské rodiny oblečeni v klasických oblecích a nikoliv v uniformách, jelikož jedině tak mohou dodržet s Harrym stejný dress code.