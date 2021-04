5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (16. 4. 2021 – 18. 4. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Chicago

Roxie Hart je řadovou tanečnicí, která by pro slávu šla třeba i přes mrtvoly. Když se jednoho dne skutečně dopustí vraždy, dostane se za mříže, kde potkává kabaretní star Velmu Kelly. Velmi právník Flynn se ujímá i Roxiina případu a udělá z ní naprostou senzaci bulváru – jak bývá zvykem, rivalita a souboje obou žen na sebe nenechají dlouho čekat.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Chicago pořídíte zde.

Dobrý Will Hunting

Will je dvacetiletý mírně problémový mladík, který neměl lehkou startovní pozici. To ho prakticky předurčilo k roli flákače a rebela, který je ale obdarován geniálním nadáním pro matematiku a fotografickou pamětí. Willovi se život změní od základu ve chvíli, kdy se mu podaří vyřešit složitý matematický příklad na tabuli na univerzitě, ve které si přivydělává coby uklízeč. Chopí se Will nové šance?

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Dobrý Will Hunting pořídíte zde.

Pulp Fiction

Pulp Fiction je klasika, kterou jsme ve „filmových“ článcích na webu LsA doporučovali již nesčetněkrát. Snímek Pulp Fiction patří do zlatého fondu devadesátkové kinematografie. V Historkách z podsvětí se vzájemně proplétají bizarní příběhy, ve kterých účinkují svérázné postavy. Poznejte nájemné Vrahy Julese a Vincenta, mafiánského bosse Marsella, jeho ženu Miu a řadu dalších. Po skončení filmu si nezapomeňte pustit jeho skvělý soundtrack.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Pulp Fiction pořídíte zde.

Tenkrát v Hollywoodu

Pod režisérskou taktovkou Quentina Tarantina vznikl i další snímek z našeho výběru. Komedie Tenkrát v Hollywoodu pochází z loňského roku a v hlavních rolích v ní uvidíme Brada Pitta a Leonarda DiCapria. DiCaprio zde ztvárňuje roli televizního herce Ricka Daltona, Bratd Pitt si zahrál jeho letitého dubléra Cliffa Bootha. Oba se rozhodnou prosadit se u filmu na sklonku zlaté éry Hollywoodu – koncem šedesátých let. Snímkem Tenkrát v Hollywoodu skládá Tarantino poctu posledním chvílím zlatého věku americké továrny na sny.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Tenkrát v Hollywoodu pořídíte zde.

Revenant: Zmrtvýchvstání

Byť dle mnohých měl Leonardo Di Caprio zlatou sošku získat za jiné filmy, získal ji právě zde. I tak se ale jedná o velmi zajímavé westernové drama z 19. století, které je plodné na akci a nezapomenutelné situace. Z 12 nominací film získal 3 sošky (režie, hlavní herec, kamera).

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Revenant: Zmrtvýchvstání pořídíte zde.