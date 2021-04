Kutilovi se podařilo přidal do HomeKitu automobil

HomeKit je užitečný nástroj pro spravování vaši jablečné domácnosti. Bloggerovi se podařil vskutku unikátní kousek. Do HomeKit se mu totiž podařilo dostat jeho automobil Jaguar I-Pace, což mu umožňuje monitorovat a ovládat určité prvky vozu, a to samozřejmě za pomoci aplikace Home.

Pomocí pluginu HomeBridge pro rozhraní Jaguar InControl API (s názvem homebridge-jlr-incontrol) mohl Ellis přenášet data o vozidle do HomeKit. Šlo například o stav nabíjení, současnou úroveň nabití, ovládání klimatizace, zamykání, odemykání a další. Samotný Plugin zřejmě vyžadoval opravdu velmi notnou dávku manuálních úprav. Funguje ale správně, ostatně stejně jako mnoho jiných řešení založených na HomeBridge pro ‌HomeKit. Integrace do aplikace Home umožňuje vytváření automatizací, a to například na základě úrovně baterie. Lze tak nastavit automatické nabíjení automobilu ze zásuvky podporující HomeKit, když je baterie pod určitou úrovní maximální kapacity. Blogger má také automatizaci pro předběžnou úpravu teploty automobilu (nastaví teplotu před vstupem do vozu) a jeho baterie na základě událostí v aplikaci Kalendář. Rovněž je možné auto automaticky odemknout v denní dobu nebo za určitých navolených podmínek.

Uživatel přidal také CarPlay, což auta od společnosti Jaguar nepodporují, a dokázal tuto funkci implementovat sám pomocí bezdrátového adaptéru „CarPlay“ s názvem CPLAY2air a také namontoval na palubní desku nabíječku MagSafe pro pohodlné nabíjení iPhonu. I když muselo vše dát velkou práci, výsledek rozhodně stojí za to, co myslíte?