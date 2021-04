Facebook chystá podporu jedné z nejlepších novinek iOS 14

Loni představený iOS 14 toho přinesl na spoustu nového. Za jednu z nejužitečnějších novinek tohoto systému pak mnozí jablíčkáři označují podporu funkce Obraz v obraze, které umožňuje přehrávání videí z některých webů a aplikací na displeji telefonu i po minimalizování zdroje. A právě tuto vychytávku by rád začal v dohledné době podporovat i Facebook.

Že se Facebook ve své iOS aplikaci chystá nabídnout podporu funkce Obraz v obraze odhalil jako první vývojář Steve Moser na svém Twitteru, který se k informaci dostal dle všeho díky betě této mobilní aplikace. Kdy přesně se podpory novinky dočkáme sice zatím jasné není, nicméně vzhledem k tomu, že by se nemělo jednat o nic přespříliš složitého a navíc i k tomu, že pro nasazení řešení poskytuje Apple i celou řadu svých nástrojů a nápověd se dá očekávat, že bychom si mohli videa v tomto režimu na iPhonech přehrát již velmi brzy. Otázkou je nicméně to, jak přesně hodlá Facebook jejich funkčnost nastavit. V současnosti totiž prokládá videofeedy reklamou, která by mohla teoreticky způsobovat při přehrávání přes Obraz v obraze určité potíže. Ostatně, bylo tomu tak třeba i u YouTube, které krátce poté funkci vyřadilo zcela z provozu. Dá se nicméně předpokládat, že se v následujících týdnech o této novince dozvíme další podrobnosti.