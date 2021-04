DJI představilo nový dron se všemi moderními funkcemi současnosti

Největší výrobce dronů včera představil svůj nejnovější produkt – Air 2S. Jak už je u DJI zvykem, tato novinka je opět nabitá spoustou nových chytrých funkcí a postrádá rodinné jméno svých předchůdců z řady Mavic.

Větší senzor víc vidí

Velikost senzoru je opravdu důležitý parametr. Větší senzor víc vidí není jen metafora, neboť velikost senzoru přímo odpovídá počtu pixelů, popřípadě jejich velikosti. DJI Air 2S nabízí 1-palcový senzor, který se vyrovná velikosti senzoru profesionálních dronů jako třeba Mavica 2 Pro a dokonce se nemusí stydět ani před menšími fotoaparáty. Se zvětšováním senzoru přichází 2 možnosti, co udělat s pixely – můžeme zvýšit jejich počet, díky čemuž dostaneme vyšší rozlišení, tudíž budeme moci fotky a videa přibližovat a ořezávat bez ztráty kvality, a nebo můžeme zvětšit jejich velikost. Zvětšením pixelů dosáhneme mnohem lepší kvality obrazu, zejména ve špatných světelných podmínkách, nebo dokonce ve tmě. Jelikož má Air 2S senzor dvakrát tak velký jako jeho starší bráška Air 2, ale zároveň má místo původních 12 MP rozlišení 20 MP, znamená to, že Air 2S má pixely větší, ale zároveň jich má víc, tudíž můžeme fotky přibližovat a zároveň budou vypadat ve tmě o dost lépe, a to už je opravdu něco.

Budoucnost rozlišení videa je tady

Určitě znáte Full HD nebo dokonce 4K, jedná se totiž o standardní rozlišení videí, která jsou již tak dost velká a kvalitní. Největší výhodou vysokého rozlišení, zejména u dronů, je možnost video přiblížit v postprodukci bez toho, abyste se museli bát, že video bude kostičkované nebo rozmazané. Pro tyto účely je 4K jako stvořené, nicméně stále můžeme jít ještě dál. DJI představuje 5,4K video u dronu, díky kterému se Vám podaří zachytit každý jeden detail. Nebylo by to DJI, kdyby jediným vylepšením bylo vyšší rozlišení, proto spolu s 5,4K představuje 8x zoom, díky kterému Vám opravdu nic neuteče.

Aby toho nebylo málo, Air 2S zvládá dokonce 10-bitová D-Log videa. Co to znamená? Taková videa mají obří množství barev, které umí zobrazit. Obří množství v tomto případě znamená přesně 1 miliardu barev, a to celé v D-Logu, díky kterému si barvy budete moci upravit přesně podle Vašich představ. To zní všechno skvěle, ale takové rozlišení s tolika barvami znamená velkou spoustu dat, které musí protéct, průměrný datový tok by na to určitě nestačil a videa by se sekala. Air 2S s tímto počítá a nabízí proto bitrate 150 Mbps, který stačí na obří hromadu dat.

Fotogalerie dron DJI Air 2S 1 dron DJI Air 2S 2 dron DJI Air 2S 3 dron DJI Air 2S 4 +3 Fotek dron DJI Air 2S 5 dron DJI Air 2S 6 Vstoupit do galerie

Video ovšem není všechno

Pokud Vás video až tolik nezajímá a preferujete krásné fotky z ptačí perspektivy, nezoufejte, máme něco i pro Vás. S novým a větším senzorem přichází i velká vylepšení pro fotografy. Oproti Airu 2 zvládá tento fotoaparát fotit ve 20 MP, což je téměř dvojnásobek toho, co uměl Air 2. Díky většímu senzoru a cloně f/2.8, můžete vytvářet fotky s krásnou hloubkou ostrosti. S clonou f/2.8 přichází jeden problém – taková clona propustí opravdu hodně světla na senzor, který ho díky své velikosti zachytí ještě více než menší senzory. Na tento problém se ovšem v sadě Combo nabízí snadné řešení v podobě sady ND filtrů. Větší senzor znamená také vyšší dynamický rozsah, který je zejména u fotografií krajiny nepostradatelný.

Ovládat ho dokáže každý

Díky vylepšeným senzorům a novým technologiím je Air 2S ještě lépe ovladatelný než jeho předchůdci. Antikolizní senzory ve čtyřech směrech dokáží dron bezchybně vést skrz lesy či domy. S vylepšenými technologiemi jako jsou APAS 4.0, neboli pilotní asistenční systém nebo třeba díky funkci ActiveTrack 4.0 není problém provádět složité manévry pro kohokoliv. Nesmí chybět také zdokonalené funkce POI 3.0 a Spotlight 2.0, které kolektivně tvoří základ chytrého dronu. V neposlední řadě je nutno zmínit novou funkci OcuSync 3.0, která nabízí dosah vysílání až 12 km, zároveň je také odolnější vůči rušení a výpadkům. Spolu s O3 skvěle funguje ADS-B, neboli AirSense, které zajišťuje ještě lepší bezpečí v letových prostorách.

DJI Air 2S se staví na vrchol dronů střední kategorie, s 1-palcovým CMOS senzorem a 5,4K videem se řadí do kategorie profesionálních strojů, jeho cena je ovšem mnohem příjemnější. Nejlépe vybavený DJI dron zakoupíte na českém oficiálním e-shopu DJI buď ve verzi Standard za 26 999 Kč a nebo ve verzi Combo za 34 999 Kč, kde ke dronu naleznete baterie navíc, skvělou cestovní brašnu, sadu ND filtrů a mnoho dalšího.