Dron DJI Air 2S je za rohem. V čem bude oproti Mavicu Air 2 lepší a v čem naopak horší? 

Už dnes se máme dočkat nového dronu DJI Air 2S. I když se o jeho novinkách jen čile spekuluje, je nanejvýš pravděpodobné, že by novinka měla vycházet z modelu Mavic Air 2, který zdokonalí po všech stránkách. Zde jsou veškeré známé informace.

Největším nedostatkem Mavicu Air 2 je jeho 48MPx kamera. Její 1/2“ Quad-Bayer senzor používá technologii pixel binning, tedy spojování sousedních pixelů na senzoru tak, že se chovají jako jeden. Za následek to ale má značnou ztrátu detailů.

DJI Air 2S by tak měl přinést o poznání kvalitnější kameru, která by ale měla být jen 20MPx. Jenže tento senzor by měl být dvojnásobně větší (jedná se tedy o velikost 1“), díky čemuž by měl také poskytovat znatelně lepší výsledky i za zhoršených světelných podmínek. A toto je právě to hlavní, protože každý, kdo si kupuje dron, si ho přece kupuje z důvodu pořizování vizuálního obsahu. Novinka by měla dokonce umět i 5,4K video.

Na co se ale pořád netěšte, je proměnlivá clona. Funkce známá z Mavicu Pro 2 dává pilotům mnohem více možností, jak vyladit své snímky kontrolou expozice bez nutnosti měnit rychlost závěrky (nebo ISO). Tato technologie by totiž novinku posadila do jiné cenové relace. Společnost to však bude chtít dohnat sadou dostupných ND filtrů. Clona tak bude pevná a to f/2.8.

Připravovaná novinka však nebude vylepšena jen v oblasti kamery. Podle uniklých fotografií bude obsahovat i další senzory, které dronu pomohou při letu. Jako obvykle budete mít možnost nastavit si dron v aplikaci DJI FLY, aby buď zabrzdil, když před sebou vycítí překážku, nebo aby ji obletěl. Nové senzory tak určí přesnější pohyb. Bude to mít ale vliv na dobu letu, která tím klesne ze 34 na 31 minut. Nový DJI dron by také měl být kompatibilní s příslušenstvím DJI, tedy FPV brýlemi V2 nebo ovladačem DJI Motion Controller. Celková hmotnost by se také měla snížit o 30 gramů, což je sice lepší pro jeho přenášení, ale horší pro manipulaci ve větru. Co se týče ceny, nad tou zatím bohužel visí otazníky.

