3 zajímavé slevy, které platí jen tento víkend

Komerční sdělení: Na Mobil Pohotovosti běží do neděle hned několik slev, díky kterým můžete zajímavě ušetřit. Výrazně levněji koupíte především bezdrátová sluchátka i chytré hodinky. Pojďme si proto ukázat ty nejzajímavější kousky, které by mohly padnout do oka i uživateli Applu.

Byť jde o konkurenci, bezesporu nejzajímavější akci mám momentálně Samsung. A to nejnovější generaci chytrých hodinek Galaxy Watch 3. Pokud tedy patříte mezi příznivce smartwatch s kulatým ciferníkem, pak určitě využijte slevu, kdy Watch3 do neděle koupíte jen za 7 192 Kč (běžně 8 990 Kč). Zajímavá jsou také sluchátka Galaxy Buds Live za 2 792 Kč (běžně 3 490 Kč), což jsou jedna z mála peckových sluchátek s ANC. Oba produkty jsou kompatibilní s iOS a slevu na ně získáte po zadání kódu „Samsung20“ v košíku, ovšem platí jen do neděle.

Pokud hledáte výrazně levnější sluchátka ve stylu AirPods, pak by vám neměla uniknout Honor Choice Earbuds za 749 Kč (původně 990 Kč). Za zmínku stojí také chytré hodinky Honor Watch GS Pro za 4 490 Kč(původně 6 490 Kč), které sází na extrémní odolnost a navzdory nízké ceně nabízí všechny důležité funkce včetně 25denní výdrže baterie. Oba produkty spárujete s iPhonem.

A na závěr něco, co potěší (nejenom) sportovce. Na vůbec nejnižší cenu totiž klesla sluchátka Jabra Elite 65t, která jsou k mání jen za 1 699 Kč (dříve 4 760 Kč). To samé platí pro odolnější variantu Elite Active 65t, které koupíte za 1 999 Kč (dříve 4 890 Kč).