Earth 2.0: Úžasné švihadlo 21. století kompatibilní s vašim iPhonem přichází

Věděli jste, že při skákání přes švihadlo procvičujete prakticky veškeré svaly v těle a navíc spalujete o 100 kalorií více při desetiminutovém skákání, než při desetiminutovém běhu? Skákání však není až taková zábava a většina lidí, kteří pravidelně nedělají nějaký sport nebo workout, tak skákalo přes švihadlo naposledy na základní škole. Systém Earth 2.0 je moderní švihadlo z 21. století, které by vás mělo donutit se ke skákání opět vrátit a navnadit vás pro co nejlepší výsledky. Když říkám, že se jedná o švihadlo 21. století, pak je jasné, že je plně kompatibilní s vašim iPhonem.

Samotné švihadlo Earth 2.0 nabízí možnost vyměnit si „gumu“, přes kterou skáčete, dát si do rukojetí různá závaží a tím si zvýšit intenzitu a náročnost skákání. Je tedy možné kombinovat například až kilové závaží v každé rukojeti s 8 mm tlustou gumou nebo naopak volit pouze váhu samotného švihadla a kabel s tloušťkou pouhé 2,5 mm. To, jak si nastavíte švihadlo z hlediska kabelu a závaží jednoduše zvolíte i v aplikaci, ke které švihadlo připojíte přes Bluetooth. Ta vám následně dokáže měřit prakticky vše, co vás při skákání může jen napadnout.

Aplikace měří počty přeskoků, kadenci, počty dvojskoků, počty „vajíček“, spálené kalorie, dobu, po kterou skáčete, intenzitu a tak dále. Vaše tréninky zapisuje a vyhodnocuje progres. Nechybí však ani tréninková část, ve které vás aplikace provede tréninkem, a to buď pouhým skákáním přes švihadlo, kde vám ukazuje, jakou kadenci byste aktuálně měli mít a jakou v reálném čase ve skutečnosti máte nebo vám nabídne kompletní trénink. Jeho součástí samozřejmě bude i samotné švihadlo, ale bude doplněno o kompletní workout trénink s vlastním tělem.

Nápad na švihadlo odstartoval na serveru Indiegogo, kde se podařilo autorům vybrat od investorů částku přesahující 630 tisíc Euro a výroba je v tento moment již v plném proudu. První investoři obdrží svoje objednávky již v červenci letošního roku. Pokud vás však Earth 2.0 nadchlo a chcete se dostat do formy moderním způsobem, pak máte ještě stále možnost se zapojit a některý ze setů švihadla si pořídit. Cena za základní švihadlo bez závaží a pouze s jedním kabelem je 69€, přičemž toto švihadlo umí vše, co je uvedeno výše, pouze u něj nemáte další závaží a kabely. Nejdražší verze se všemi závažími, tloušťkami kabelů a skákací podložkou pak vyjde na 199€.

Švihadlo Earth 2.0 si můžete zakoupit (investovat) přímo zde