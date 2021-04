Apple má jednu z nejlepších firemních reputací na světě

Nedávno byl proveden průzkum, v jehož rámci byl sestaven žebříček firem, které se těší nejlepší reputaci. Žebříček byl sestaven na základě specifických metrik, a zahrnuje stovku různých společností nejen z oblasti technologií. Ve zmíněném žebříčku se umístila také společnost Apple. Kolikátou příčku obsadila, a která firma se umístila jako první?

Společnost RepTrak upozornila v souvislosti s žebříčkem na to, že v poslední době je pro technologické společnosti čím dál těžší probojovat se do zmíněné nejlepší stovky. Společnost Apple se v letošním roce umístila na šestačtyřicáté příčce s celkovým skóre 74,9 bodu. Společnost RepTrak tuto pozici označila za „silnou“. Na pětačtyřicátém místě skončila společnost Under Armour, sedmačtyřicátou příčku obsadila společnost Mastercard. Průměrně skóre společností v letošním žebříčku činilo 75 bodů. První místo s přehledem obsadila dánská společnost Lego, další z pětice nejlepších míst obsadily společnosti Rolex, Ferrari, Bosch Group a Harley-Davidson. Společnost Apple v žebříčku předehnaly firmy Microsoft, Google, Intel a Samsung, naopak za Applem se na 92. místě umístila společnost Amazon. Tesla Elona Muska skončila na 56. příčce žebříčku, Facebook se do první stovky neprobojoval pro změnu vůbec. Pod tímto odstavcem si můžete prohlédnout seznam deseti nejlépe umístěných firem ve zmíněném žebříčku: