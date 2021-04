9 skrytých nastavení v iPhonu, která jste (možná) neznali

Apple svůj operační systém iOS vylepšuje mílovými kroky. Při prezentaci novinek ale rozhodně neupozorní na všechno, a proto mnohdy poměrně zajímavé záležitosti utečou očím veřejnosti. Tento článek vám tak předloží 9 skrytých nastavení pro iPhone, které jistě v různých situacích sami využijete.

FaceTime a oční kontakt

Při videohovorech nekoukáte na kameru, ale na displej. Jak to pak vypadá? Jednoduše blbě. Chytré algoritmy ale dokážou udělat, aby to u druhé strany vypadalo tak, že koukáte přímo na ní. Stačí k tomu jít do Nastavení, zvolit nabídku FaceTime a zde dole povolit nabídku Oční kontakt.

Automatická videa v App Store

Máte nízký FUP ale i tak koukáte na nové aplikace a hry v App Store? Vypněte si automatické přehrávání videí, které vám zbytečně ubírají z datového balíčku. Stačí k tomu jít do Nastavení -> App Store -> Automatická videa a zde si vyberte, jestli chcete videa přehrávat jen na Wi-Fi připojení nebo dokonce vůbec.

Kvalita zvukového záznamu

Aplikace Diktafon se hodí k zachycení hlasových poznámek, ale i rozhovorů nebo třeba k nahrávání podcastů. V základu má bohužel nastavenou kvalitu ukládání záznamu jako komprimovanou. Chcete-li ji však mít bezeztrátovou, jděte do Nastavení -> Diktafon -> Kvalita zvuku a zde vyberte požadovanou možnost.

Titulky k fotkám

Má to jednu zásadní výhodu. Pokud totiž fotografiím přidáte titulky, aplikace Fotky v nich bude vyhledávat a vy tak vždy najdete přesně ten obsah, který potřebujete. Stačí si k tomu otevřít jakoukoli fotografii, vyjet po ní prstem nahoru a do pole Přidejte titulek napsat text.

Nabídka zpět

Pokud se noříte čím dál více do systému, vrátit se o několik karet je zbytečně zdlouhavé, jestliže k tomu klepáte na šipku zpět. Pokud na ní ale dlouze podržíte prst, zobrazí se vám nabídka všech předchozích karet. Aniž byste prst zvedli, přejeďte na požadovanou kartu a prst uvolněte až poté. Ihned se tak ocitnete tam, kde potřebujete být.

Mazání aplikací

Pokud nemáte zapnuté automatické aktualizace aplikací, ale chcete mít nad novinkami v instalovaných titulech vládu, musíte je aktualizovat ručně. Děláte tak v aplikaci App Store -> vaše profilová fotografie. Pokud zde ale usoudíte, že aplikaci už nepoužíváte, a že nemá smysl ji aktualizovat, když byste ji raději rovnou smazali, nemusíte k tomu jít až na plochu a daný titul na ní hledat. Jednoduše přes aplikaci přejeďte prstem zprava doleva.

Ztišení neznámých volajících

Jestliže vás nebaví vyřizovat telemarketingové hovory, nebo ty, když vám volá nějaký neznámý kontakt, můžete si pro takové případy vypnout upozornění. Stačí k tomu jít do Nastavení -> Telefon -> Umlčet neznámé volající a zde nabídku potvrdit. Pořád bude ale telefon vyzvánět, pokud vám zpět zavolá neznámé číslo, na které jste volali, nebo někdo z návrhů Siri.

Volby dat

Režim malého objemu dat pomáhá snižovat využití mobilních dat. Po zapnutí budou automatické aktualizace a úlohy na pozadí, jako např. synchronizace fotek, pozastaveny. Chcete-li tuto možnost zapnout, jděte do Nastavení -> Mobilní data -> Volby dat.

Sdílení fotek

Může se stát, že nechcete sdílet fotografie se všemi jejich daty, konkrétně polohou pořízení nebo historií úprav atd. Je-li tomu tak, tak při sdílení obsahu vyberte nabídku Volby a zde povolte/zakažte dané nabídky.