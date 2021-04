V případě, že na jakémkoliv moderním zařízení, které dokáže fotit do digitální podoby, pořídíte snímek, tak nikdy nedojde pouze k vyfocení a zapsání samotného snímku. Kromě něj se totiž do samotné fotografie ukládají také tzv. metadata, jednoduše řečeno data o datech – v tomto případě data o fotografii. V rámci těchto dat se můžete dočíst opravdu nepřeberné množství informací. Například se dozvíte, jakým zařízením byl snímek pořízen, jaký byl využit objektiv či nastavení a mimo jiné můžete zjistit také polohu, kde byl snímek pořízen. Při sdílení fotografií však v některých případech nemusí být úplně vhodné, abyste společně s nimi sdíleli také data o poloze a další metadata – mohla by být využita proti vám.

Jak na iPhone ze sdílené fotografie odstranit místo pořízení a další metadata

Pokud potřebujete někomu sdílet jednu z vašich fotografií, kterou jste pořídili, a nechcete, aby se v rámci metadat nacházelo místo pořízení, společně s dalšími informacemi, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aplikace Fotky, kde si vybraný snímek rozklikněte.

kde si Nyní v levém dolním rohu klasicky klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Jakmile tak učiníte, tak se v horní část zobrazí místo pořízení. Vedle něj klepněte na Volby > .

. Otevře se nové okno, ve kterém už jen stačí níže v kategorii Zahrnout deaktivovat možnosti.

Konkrétně můžete nastavit, aby se při sdílení (ne)zahrnovalo Místo a Všechna data fotek.

a Po nastavení už můžete fotografii klasickým způsobem sdílet v aplikacích a všude jinde.

V případě, že deaktivujete zahrnutí možnosti Místo, tak se z fotografie při sdílení automaticky odstraní veškerá metadata o poloze. Jestliže navíc k tomu deaktivujete také Všechna data fotek, tak se při sdílení společně se snímkem neodešle historie úprav a další metadata. Pokud byste fotografii se všemi daty odeslali, tak by si dotyčný uživatel mohl prohlížet vaše úpravy – například oříznutí, filtry či efekty Live Photos – a případně fotografii vrátit do původní podoby, což v některých případech můžete chtít zakázat. Pokud byste chtěli kompletně deaktivovat zapisování polohy do snímků v aplikaci Fotoaparát, tak přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby -> Fotoaparát a zvolte Nikdy.