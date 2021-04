Nový vzhled fotoaparátu i menší výřez iPhonů 13 potvrzen dalším únikem schématu

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o úniku fotky 3D schématu pro iPhone 13 mini, která předčasně odhalila poměrně výrazné přepracování jeho fotoaparátu. Kvůli zvětšení čoček obou objektivů totiž bude Apple u novinky nucen k jejich nasazení nikoliv pod sebe, jak je tomu nyní, ale spíš úhlopříčně, čímž vyplní prakticky celý fotomodul. Před malou chvílí se pak objevila další nálož snímků, která potvrzuje jak změnu designu fotoaparátu, tak výrazně menší výřez v displeji „třináctek“.

Jak můžete vidět v galerii nad tímto odstavcem, která obsahuje konkrétně 3D schéma 6,1″ iPhonu 13, kvůli o poznání většímu průměru obou objektivů bylo posunutí spodního do pravé části modulu fotoaparátu nevyhnutelné. Fotomodul jako takový se pak zdá oproti modulům z iPhonů 12 (Pro) ještě o něco málo větší, byť by na zádech telefonu neměl působit díky většímu zapuštění tak výrazně. Co se pak týče přední strany telefonu, za povšimnutí stojí zcela určitě o poznání užší výřez v jeho horní části, který by tak měl u „třináctek“ působit jednak méně rušivě a jednak by měl Applu odemknout nové možnosti pro využití stavového řádku. Na mysli máme například návrat ukazatele procent baterie, na jehož absenci ve stavovém řádku si mnozí jablíčkáři po přechodu na bezrámečkové iPhony stěžovali. Upgradu se pak dočkal kvůli snaze zmenšit výřez i horní reproduktor, který nyní najdete v displeji, ale nad ním v rámečku. Žádné další zajímavosti nicméně už schéma neodhaluje. Všechna vylepšení se totiž promítnou do těla telefonu vycházejícího přímo z iPhonů 12.