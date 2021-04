Apple Story se už připravují na vydání nových produktů

Příchod novinek z dílny kalifornského giganta klepe na dveře čím dál hlasitěji. Vyplývá to alespoň z informací leakera Jona Prossera, kterému se od jeho zdrojů podařilo zjistit, že se na novinky pomalu chystají už i Apple Story po celém světě s tím, že jejich vydání nebo chcete-li spuštění prodejů má proběhnout koncem příštího týdne.

Prosser sice žádné další detaily neuvedl, pokud však jeho zdroje mluví pravdu, znamenalo by to, že má Apple spuštění prodejů novinek naplánované jako již tradičně na pátek – v tomto případě 23. dubna. Co se pak týče jejich odhalení, v úvahu připadají pouze dvě možnosti – buď tisková zpráva, nebo online Keynote, která je však vzhledem k očekávaným produktům vcelku nepravděpodobná. Jedinou větší produktovou jistotou je totiž nová generace iPadů Pro, nad AirTagy, novou Apple TV a dalšími novinkami nicméně visí otazníky. Pokud vás pak zajímá přesné datum odhalení, v případě tiskové zprávy se tak může stát mezi 19. až 23. dubnem. V případě Keynote se pak jako nejpravděpodobnější termín jeví úterý 20. dubna, jelikož právě v úterky v předešlých letech Apple své jarní Keynote pořádal. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pozvánky na ní by rozeslal dnes večer. Zatím je však v tomto směru skutečně ticho po pěšině a je tudíž pravděpodobnější varianta A – tedy odhalení novinek skrze tiskové zprávy.