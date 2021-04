Plnohodnotný Linux pro Macy s M1 se blíží. Víme, kdy bychom se jej měli dočkat

Připadá vám představa linuxových distribucí běžících na Macích s procesory M1 lákavá? Pak pro vás možná máme dobrou zprávu – již brzy by se totiž tyto modely mohly dočkat oficiální podpory právě pro Linux. Nadcházející cyklus linuxových distribucí, který ponese označení 5.13, by měl podle dostupných zpráv nabídnou kompatibilitu s novými Macy.

Zmíněné zprávy uvádí, že k finální realizaci sice ještě zbývá ujít nemalý kus cesty, věci se ale hýbou tím správným směrem. Předpokládá se, že by Linux 5.13 měl spatřit světlo světa zhruba v průběhu letošního června. Od počátku začala řada jedinců i uskupení vyvíjet snahu o rozběhnutí Linuxu na nových Macích – příkladem může být třeba společnost Corellium, jejíž odborníci úspěšně naportovali Linux na Mac mini. Dosud se ale ještě ani jednou nejednalo o plnohodnotné a zcela funkční zprovoznění Linuxu. Připravovaná verze Linuxu pro Macy s procesory M1 by měla obsahovat všechny potřebné nástroje pro bezproblémové fungování v prostředí jablečných počítačů. Vývojář Hector Martin podal podle dostupných zpráv požadavek na stažení jádra Linuxu verze 5.13. Martin mimo jiné pracuje na projektu Asahi Linux, a v této souvislosti také uvádí, že v rámci tohoto projektu dochází k vývoji zavaděče m1n1, bootovacího protokolu Linux Arm64 a dalších prvků. Pokud vás zajímá výše zmíněná distribuce Linuxu od Corellia, najdete vše potřebné na tomto odkazu na GitHubu – tvůrci ale upozorňují na to, že se nejedná o plnohodnotnou verzi.