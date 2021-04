Objevila se další reálná fotka iPadu mini 6, potvrzuje bezrámečkový displej i Touch ID

O nové generaci iPadů mini je v posledních týdnech slyšet poměrně dost. Na světlo světa se totiž dostává čím dál více informací i reálných fotek, které naznačují, že bychom se měli nové generace dočkat již poměrně brzy a co víc – oproti té předešlé má být o poznání zajímavější. Teorii týkající se zajímavosti produktu sice minulý týden částečně pošlapal únik fotky odhalující iPad mini 6 v designu jeho přechůdce, nyní se však objevila další fotka, která je zase blíž předešlé teorii o kombinaci bezrámečkového designu s Touch ID.

Jak můžete vidět na fotce výše zveřejněné leakerem DuanRui, na displeji tabletu není vidět žádný přechod mezi spodní a horní rámečkovou bradou a zobrazovací plochou. Kvalita fotky je sice nevalná, pokud však budeme vycházet z toho, že by přechod brady a zobrazovací plochy vidět byl i na fotce podobné kvality, což zde není, jeví se jako nejpravděpodobnější vysvětlení to, že je Touch ID “vkrojeno” přímo do zobrazovací plochy. Jinými slovy by jej tedy měl zobrazovaný obsah na displeji tabletu obtékat – tedy například dock by mohl být po jeho bocích. Přesně na takovém tabletu má totiž podle dostupných informací pracovat.

Kdy přesně by se mohla nová generace iPadu mini světu představit je v tuto chvíli otázkou. Jelikož je však údajně na jaro naplánovaná jen premiéra iPadů Pro, jeví se jako pravděpodobný termín představení řady mini až podzim. Ostatně, i ten bývá na tablety poměrně bohatý a proto by určitě nepřekvapilo, kdyby se v jeho průběhu nový mini své premiéry dočkal.