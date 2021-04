Nejlepší aplikace pro školní výuku dětí každého věku 

I když zde máme (opět) další rozvolňování a někteří nejmenší školáčci už mohou chodit do svých tříd (i když jen střídavě), pořád je většina doma a odkázána na distanční výuku. Se správnou aplikací se ale může z nudné hodiny stát skvělá zábava a složité téma bude mnohem pochopitelnější. Ať už máte doma předškoláka, nebo maturanta, tady najdete vzdělávací aplikace pro školní výuku pro děti každého věku.

Předškoláci

Dítě, které na svůj první školní den teprve čeká, se může s těmito aplikacemi ve stylu „škola hrou“ naučit základy a získat tak náskok. Sago Mini World nabídne kouzelný svět her, kterých nabídne hned 35. Ty jsou navíc děleny do mnoha žánrů, takže to své zde najdou nejen malí dobrodruzi, ale i objevitelé a kreativci. Čtení, jazyk, psaní, matematiku, sociální, emoční a motorický rozvoj a dovednosti řešení problémů jim pak pomůže objevit titul Khan Academy Kids.

Školáci ve věku 6–8 let

Díky roztomilým postavičkám, zábavným příběhům a praktickým hrám můžou děti začít se čtením a psaním, matematikou a dalšími předměty základní výuky, aniž by si všimly, že se vlastně učí. MathTango je průkopnická aplikace, díky níž je sčítání, odčítání, násobení a dělení pro děti opravdu zábavné. To nejen díky množství „příšer“, ale také budováním vlastního světa. S Tabi Learning pak budou sledovat cestu dvou sourozenců, kteří cestují časem a prostorem, a to navíc s kompletním učebním plánem sladěným se školským systémem.

Školáci ve věku 9–11 let

V těchto aplikacích si najdou to své už trošku větší děti, které si potřebují procvičit znalost světa, nebo se chtějí naučit programovat. K tomu se více než ideálně hodí titul Hopscotch. Pomocí programování vhodného pro děti zde mohou kódovat, co chtějí a následně své výtvory publikovat v plně moderované komunitě Hopscotch. Barefoot World Atla‪s‬ pak prozradí vše o světě, který děti obklopuje. Ty jej budou moci prozkoumávat na interaktivním 3D glóbu planety Země.

Středoškoláci

Když se váš středoškolák pustí do diferenciálních rovnic a biologie, budete vděční za tyhle digitální učitele, kteří je naučí řešit problémy krok za krokem a ze studia vědeckých konceptů udělají díky AR parádní zážitek. Photomath jim za pomoci fotoaparátu v mobilním telefonu vypočítá veškeré matematické záludnosti, Froggipedia zase odhalí tajemství vývoje žab a Hologo nejen toho lidského těla.