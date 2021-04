Naznačil jeden z nejuznávanějších youtuberů “supertýden” Applu s novinkami každý den?

Pamatujete si na jaro 2019 a doslova supertýden Applu, který přinesl v několika dnech po sobě hned několik dlouho očekávaných novinek v čele s AirPods 2. generace či iPady Air a mini? Pokud ano, pak jste možná loni i letos doufali v opakování tohoto jedinečného zážitku. Zatímco loni jsme se však ničeho podobného nedočkali, letos by tomu mohli být jinak – tedy alespoň podle náznaku předního technologického youtubera Marquese Brownleeho známého též pod přezdívkou MKBHD.

Hey quick question would you guys be cool if I dropped a new video today and then tomorrow and then the day after and the day after and the day after and the day after and the day after that?

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 11, 2021