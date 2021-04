Pokud na Macu cokoliv smažete z lokálního úložiště, tak se samotný soubor nikdy ihned nesmaže. Namísto toho se totiž prvně přesune do koše, odkud se po vysypání zneviditelní a označí tak, že jej systém může přepsat. Až poté, co systém smazaný soubor přepíše, dojde doopravdy k jeho smazání a nemožnosti obnovení. Avšak v případě, že jakýkoliv soubor smažete na Macu z iCloud Drive, tak k jeho přesunutí do koše nedojde. Namísto toho se soubor opravdu smaže tak, že jej nemůžete klasicky nijak zachránit. I přesto ale existuje možnost, pomocí které lze soubory smazané z iCloud Drive obnovit.

Jak na Macu obnovit smazané soubory z iCloud Drive

Smazané soubory z iCloud Drive fungují podobně jako když smažete nějaké fotografie z iPhonu – přesunou se do složky Nedávno smazané, odkud je můžete po dobu 30 dní obnovit. Problém je v tom, že ve Finderu na Macu byste složku Nedávno smazané hledali jen těžce. Proto postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do libovolného webového prohlížeče.

Jakmile tak učiníte, tak přejděte na webové stránky iCloud.com.

Poté, co se na stránkách ocitnete, tak se klasickým způsobem přihlaste. V Safari lze využít Touch ID, jinde budete muset zadat heslo k Apple ID.

Po úspěšném přihlášení na domovské stránce iCloudu otevřete iCloud Drive.

Nyní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Nedávno smazáno.

Zde už jen stačí označit soubory, které chcete obnovit.

Po označení všech souborů klepněte nahoře na tlačítko Obnovit.

Výše uvedeným způsobem lze na Macu ve webovém rozhraní iCloudu obnovit soubory, které se vám podařilo smazat z iCloud Drive. Tyto soubory můžete mimo jiné obnovit i na iPhonu či iPadu v aplikaci Soubory, kde přímo složku Nedávno smazané najdete. Pokud byste potřebovali obnovit například kontakty, kalendáře či záložky, tak stačí, abyste přešli na stránky iCloud.com a po přihlášení klepnuli pod vaším jménem na Nastavení účtu. Zde sjeďte úplně dolů a v levém spodním rohu v kategorii Pokročilé klepněte na konkrétní možnost pro obnovení dat.