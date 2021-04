Naučte se na iPhonech říkat „ne“ v nové hře Say No! More

Ve světě nové hry Say No! More je zakázáno nesouhlasit. Hlavní hrdinka tuhle skutečnost pociťuje na vlastní kůži každý den. Pracuje totiž jako stážistka v nadnárodní korporaci a musí tak plnit všechna, jakkoliv nesmyslná, nařízení všech svých šéfů. Jednoho dne se jí však do rukou dostane kazeta od duchovního vůdce Coache. Na té jí guru přesvědčí o tom, že říkat „ne“ není někdy jen výhodné, ale i nutné. S její nově nabytou sílou pak budete hlavní hrdinku provázet akční hrou, k jejímuž ovládání potřebujete jen jeden prst. Jedinou věcí, kterou ve hře kontrolujete, je totiž to, kdy řeknete rázné „ne“.

Poměrně absurdní premisa skrývá zábavnou hru, která se nebojí komentovat současný stav pracovní kultury a mezilidských vztahů. Právě to je hlavním středobodem hry. Nečekejte těžká rozhodnutí, ani komplexní systémy, v Say No! More jde v první řadě o to poznat neútěšný život hlavní hrdinky a sledovat, jak ho dokáže otočit o sto osmdesát stupňů. A vyjádřit při tom svůj nesouhlas v množství světových jazyků. Vývojáři ze Studio Fizbin ale přesto zdůrazňují, že jejich novinku není třeba brát zcela vážně. Say No! More totiž kromě sociální kritiky obsahuje i spoustu absurdních momentů, které zvládnou jednoduše pobavit. Hru můžete stahovat z App Storu již nyní, vyjde vás na 149 korun.