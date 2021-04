Společník Elona Muska: Kdybychom chtěli, postavíme skutečný Jurský park

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo, kdyby Jurský park či Jurský svět nebyl jen fenomén televizních obrazovek, ale i reálného světa? Pak pro vás máme poměrně zajímavou novinku, která vás zřejmě potěší. Minimálně podle spoluzakladatele společnosti Neuralink, jejímž dalším otcem je například i Elon Musk totiž není vize vytvoření jakési obdoby Jurského parku v reálném světě vůbec utopická.

Neuralink se v současnosti specializuje primárně na čipy implementovatelné do mozku, které v zvládají například “zachytit” čichové vjemy živočicha, v jehož hlavě čip je. Firma je však zřejmě silná i v celé řadě dalších velmi zajímavých odvětví, které lze využít k rozličným projektům. A právě jedním z nich by klidně někdy v budoucnu mohla být obdoba Jurského parku. Alespoň tak se vyjádřil její spoluzakladatel Max Hodak o víkendu na Twitteru, na který napsal konkrétně to, že kdyby v Neuralinku chtěli, pravděpodobně by Jurský park v reálném světě byli schopní vytvořit. Nejednalo by se sice o park s geneticky upravenými dinosaury, jako tomu je ve filmové předloze, ale unikátní zvířata by v něm přeci jen pobíhala. Řeč je konkrétně o nejrůzněji upravených “superexotických” druzích, které byste nikde jinde na planetě nepotkali. Hodak nicméně připustil, že pokud by se do projektu pustil, jednalo by se o běh na dlouhou trať.