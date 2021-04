Nový PES: Takto má vypadat nový protiepidemiologický systém v Česku

Zpravodajcům z iDnes se podařil získat první nástřel nové verze protiepidemiologického systému známého též pod zkratkou PES, který má Česku pomoci v boji s pandemií i pochopením jednotlivých fází rozvolňování či přitvrzování v souvislosti na aktuálním vývoji počtu nakažených v České republice. První verze PSA byla u nás sice představena již před několika měsíci, byla však vyvíjena pro zcela jinou situace a nepočítalo se v ní například s rychlejším šířením viru kvůli jeho britské mutaci. Jinými slovy se tedy dá říci, že původní verze PSA je již v současnosti víceméně k ničemu a proto chystá ministerstvo jeho novou verzi, která bude reflektovat současnost a podle které se tedy bude řídit. A právě ten se iDnesu podařil získat a zveřejnit. Prohlédnout si jej můžete v grafikách pod tímto odstavcem.

Suverénně nejzajímavější jsou restaurace či služby, ve kterých se má po otevření vyžadovat negativní test na koronavirus a to jak ve třetím, tak i ve čtvrtém stupni PSA. Co se týče pátého stupně, v tom zůstávají tyto věci samozřejmě zavřené jako nyní – tedy vyjma výdejní okénka, která stále bez problému fungují. Poměrně zajímavé je rovněž to, že i v prvním stupni PSA budou ve vnitřních prostorách budou vyžadovány minimálně roušky či to, že u venkovních akcích je i v prvním stupni PSA omezení osob na 500 venku a 100 vevnitř, což prakticky eliminuje pořádání jakýchkoliv větších akcí. Je nicméně potřeba dodat, že se PES získaný iDnesem může od své finální podoby, která se má ukázat někdy příští týden, lišit.