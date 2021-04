Sčítání lidu 2021: Jak vyplnit formulář, když se stěhuji, bydlím v zahraničí či střídavě na více místech

Sčítání lidu 2021 sice běží v elektronické podobě již téměř dva týdny, stále však kolem něj panuje relativně velké množství nejasností. Ty se však snaží postupně Český statistický úřad, který je organizátorem sčítání, rozptýlit zveřejňováním dalších a dalších upřesňujících informací, které mají lidem ve vyplňování formuláře pomoci. Další takto doplněné informace odpovídají na otázky týkající se právě probíhajícího stěhování, bydlení v zahraničí či pendlování mezi více bydlišti. Jak tedy v těchto případech postupovat?

Stěhování

Pokud vás sčítání lidu 2021 zastihlo zrovna v době, kdy se stěhujete, do formuláře vyplňte adresu, která byla platná k rozhodnému okamžiku sčítání, kterým je 26. březen 2021. Ve většině případů se tedy bude pravděpodobně jednat o vaše staré bydliště.

Bydlení v zahraničí

Pendlujete-li například kvůli práci či škole mezi vícero místy (například mezi bydlením s rodinou a služebním či studentským bytem využívaným jen ve dnech studia), máte podle úřadu uvést místo, kde máte rodinné vazby, jste členy domácnosti či se zkrátka cítíte více doma.

Někteří z vás se možná dostanou do situace, kdy půl roku bydlí s rodinou například ve městě a půl roku na vesnici (typicky město v zimě, chaty či chalupy přes léto). V takovém případě je potřeba do formuláře uvést to místo, kde trávíte větší část roku, nebo místo, kde jste bydleli k rozhodnému okamžiku sčítání – tedy k 26. březnu 2021. Nemusíte se tedy ohlížet na své trvalé bydliště ani nic takového.

Bydlení střídavě na více místech

Pokud bydlíte v zahraničí, bude pro vás vyplnění elektronického dotazníku pro sčítání lidu extrémně jednoduché. Uvedete v něm totiž jen to, v jakém státu se nacházíte a tím pro vás de facto všechny starosti točící se okolo dat ohledně bydlení končí. Úřadu by totiž byly k ničemu a proto vám část věnující se vašemu bydlení přeskočí.

Takto vypadá mobilní aplikace pro sčítání lidu: