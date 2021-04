Majitelé Apple Watch si v dubnu užijí hned dvě fitness výzvy za odznáček

Zdá se, že letos žádné šetření s fitness výzvami pro Apple Watch kalifornský gigant v plánu nemá. Od začátku roku jich totiž Apple uspořádal již relativně dost a další dvě má naplánované na duben. Jednat se konkrétně bude o jeho klasickou výzvu k oslavám Dne Země, kterou se snaží celosvětově tuto událost oslavit, a nově také výzvu k Mezinárodnímu dni tance.

První dubnovou fitness výzvou bude ta ke Dni Země. Její start je naplánován na 22. duben s tím, že k jejímu splnění zajišťujícímu získání odznáčku a samolepek do iMessage a FaceTimu bude potřeba alespoň 30 minut cvičit a svou aktivitu si do hodinek zaznamenat. Jaké cvičení si zvolíte bude zcela na vás – důležitý je totiž de facto „jen“ pohyb, který vykonáte. To u druhé dubnové výzvy, která je naplánovaná na 29. duben takovou volnost mít nebudete. Jelikož je totiž určena k oslavám Mezinárodního dne tance, bude možná tato výzva splnit alespoň dvacetiminutovým „tanečním“ tréninkem opět zaznamenaným na Apple Watch.

Co se týče odměn, které si Apple pro úspěšné účastníky fitness výzev připravil, jedná se jako již tradičně o exkluzivní odznáček, který bude možné získat jen v rámci ní, spolu se čtveřicí samolepek pro iMessafe a FaceTime. Zatímco design odměn za výzvu na Den Země už známe, na odhalení samolepek k oslavám Mezinárodního dne tance si budeme muset ještě počkat. Známe totiž zatím jen odznáček.