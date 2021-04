Bývalý asistent Steva Jobse odhalil jediné místo, kde si otec Applu vypínal telefon

Steve Jobs byl natolik významnou osobou, že jakmile se vyrojí něco z jeho osobního života, fanoušci informace doslova hltají. Další pohled na jednoho z největších vizionářů naší doby nabídne ve své knize „Pause. Breathe. Choose: Become the CEO of Your Well-Being“ Jobsův bývalý asistent Naz Beheshti. I když se kniha zaměřuje výhradně na jeho praxi wellness trenéra, nemohl nezavzpomínat i na své časy ve společnosti Apple.

V knize autor například popisuje, jak Steve Jobs relaxoval. Pokud jej nebylo možné zastihnout a měl vypnutý telefon, téměř s jistotou jej bylo možné nalézt na jediném místě. A to v kanceláři Jonyho Iva, kde měl designér vystavené prototypy produktů. Jobs je označoval jako své „hračky“ a kancelář legendárního exjablečného designéra byla dost možná jediným místem, kde Jobs vypnul telefon. To jen může napovědět, jaký význam pro něj tyto návštěvy měly. Bývalý asistent Steva Jobse se též ve víkendovém rozhovoru pro CNBC rozpovídal o rovnováze někdejšího lodivoda Applu mezi jeho pracovním a soukromým životem.

„Mylně se o něm tradovalo, že byl workoholik a že se s ním opravdu těžce pracuje. Občas tomu tak ale bylo. Několikrát týdně cvičil a se svými blízkými udržoval pevné vztahy,“ řekl Beheshti. Dle jeho LinkedIn profilu v Applu pracoval v letech 1999 a 2000, což je období mezi iMacem G3 a iPodem. Kniha může být rozhodně zajímavá a vyprávění bývalého asistenta Jobse nám může vnuknout několik zábavných myšlenek. Například si představme, že bylo třeba urychleně Steva nalézt. Ten má ale vypnutý telefon a rozplývá se v kanceláři Jonyho Ivea nad prototypy.