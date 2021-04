Apple chystá malou revoluci v opravách překlepů v textu

Napříč zařízeními z dílny Applu můžeme kromě jiného nalézt také funkci kontroly a opravy pravopisu. Tu chce ale Apple v budoucnu posunout ještě na další úroveň. Namísto vyhledání celých chybně napsaných slov chce Apple ve svém operačním systému iOS zavést to, že by došlo k automatické detekci jednotlivých chybných písmen, jejich samostatné opravě ve spolupráci s uživatelem, a ponechání těch správně napsaných písmen.

Uběhlo již celých patnáct let od chvíle, kdy se designér Applu Ken Kocienda rozhodl, jak bude vypadat virtuální klávesnice na displeji iPhonu. Všechny věci procházejí postupným vývojem, a klávesnice v iOS není žádnou výjimkou. Apple u ní v průběhu následujících let zavedl řadu nových funkcí a změn, a nyní si v souvislosti s ní nechal patentovat nový systém (částečně) automatických oprav. Systém, který je popsaný ve zmíněném patentu, by uživatelům měl umožnit rychlou opravu chybně napsané části slova. V praxi by to mohlo vypadat tak, že pokud první část daného slova napíšete správně, systém automaticky nabídne smazání pouze té části, která byla napsaná chybně. Odpadne tak přepisování nebo mazání celého výrazu, stejně jako manipulace s kurzorem, aby bylo možné smazat pouze část slova. Po smazání a opravě chybně napsané části by se kurzor měl automaticky vrátit na konec slova.

„Uživatel bude moci opravit celou sekvenci znaků za použití funkce automatické opravy,“ stojí v popisu patentu. Apple v popisu dále dodává, že iPhone již disponuje řadou nástrojů pro rozpoznání slov a automatické opravy, nový systém má ale uživatelům usnadnit práci a urychlit psaní. Systém má v podstatě disponovat schopností detekce chyb a zároveň také schopností nabídnout uživateli odpovídající řešení a náhradu za chybně napsané znaky. Jako vynálezce je pod tímto patentem podepsán Morgan H. Winer. Stejně jako u kteréhokoliv jiného patentu neexistuje žádná záruka, že bude skutečně uveden v praxi, v tomto případě je ale pravděpodobnost poměrně vysoká.